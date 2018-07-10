Yeni kabinenin açıklanmasının ardından dolar/TL'de durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı, 24 Haziran'da milletvekili seçilen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Seçimler öncesinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair başlayan tartışmaların ardından gözler yeni Maliye Bakanı'nın kim olacağına çevrilirken; kabine açıklandığı sırada 4.6233 düzeyinde olan dolar/TL 4.70'ib üzerine çıktı.

Saat 00:00 itibariyle dolar/TL 4.73 seviyesinde.

Geçtiğimiz hafta 4.7229'a kadar yükselen Dolar/TL kuru, Çarşamba günü düşüşe geçerek haftayı yüzde 0.32 ekside 4.5782 seviyesinden tamamlamıştı. Yeni haftaya 4.60 seviyesinin altında başlayan kur, öğlen saatlerinde düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 1'in üzerinde düşmesinin ardından kaybını geri aldı ve TSİ 20:00 civarında 4.57'nin altına indi.

Daha sonra piyasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi ve özellikle de Maliye ve Hazine Bakanlığı'na getireceği ismi açıklamasını beklemeleri ile birlikte kur 4.59 civarında kaldı. Dolar/TL, Erdoğan'ın kabineyi açıklaması ve ekonominin başına Berat Albayrak'ı getirmesinin ardından 4.6890 seviyesine kadar çıktı.