Yeni kabinede kim, kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası yapılmasına "kesin" gözüyle bakılan kabine değişikliğini bugün açıkladı. İki saat süren Erdoğan- Yıldırım görüşmesi sonucu yapılan değişiklik kapsamında 15 bakan aynı görevde kaldı. 6 yeni bakan kabineye girerken, 5 bakan yer değiştirdi.

Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası açıkladığı kabinede yer alan isimlerin siyasi tecrübeleri ve özgeçmişleri şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım

AKP hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım, 65. hükümette getirildiği Başbakanlık görevine devam edecek.

TBMM’de 22. Dönem’de AKP’den İstanbul ve 23. Dönem’de AKP’den Erzincan milletvekili, 24. Dönemde de AKP İzmir milletvekili olarak yer aldı. 61. Hükümette ismi değiştirilen Ulaştırma Bakanlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan‘da dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

1978–1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi‘nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.



1990–1991 yılları arasında İsveç‘te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü‘ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.



İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.



1994–2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul‘da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.



Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.



1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.



Yıldırım, 58. Hükümet (Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu.



Bakanlığı sırasında gerçekleşen 22 Temmuz 2004 tarihli Pamukova Tren Kazası‘nda 41 yol de olay sonucunda oluşan kamuoyunun yoğun baskısına rağmen kazada sorumluluk kabul etmedi ve de istifasını vermedi. Yıldırım ayrıca Youtube‘un kapanmasına yönelik yoğun eylemleri ile uluslararası kamuoyunda sansürü teşvik eden bir figür olarak dikkat çekti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.



2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır: 20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi, 19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi, 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi. 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi, 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi, 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi, 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi, 2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi, 22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi’nden Fahri Doktora aldı



Evli ve üç çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce ve Fransızca biliyor.



Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan ve kızı Büşra’nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları var.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Önceki hükümetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, 64 ve 65. hükümetlerde yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı görevini korudu.

22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerinin ardından, kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Şimşek, kabinede görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

62. ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bozdağ, 1 Nisan 1965'de Yozgat'ta doğdu. Türk ilahiyatçı, avukat ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AKP grup başkan vekilliği yaptı. 6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuş 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra serbest avukatlık yaptı. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

65. hükümette Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başbakan Yardımcılığı'na getirildi.

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane'nin Babacan köyünde doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

İzmit ve İstanbul'da özel okullarda İngilizce ve Matematik öğretmenliği yapan Işık, gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı. 20 Ekim 2001'de AKP Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

22 Haziran 2003'ten itibaren 4 yıl AKP Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Işık, 23. ve 24. dönemlerde AKP'den Kocaeli Milletvekili seçildi.

2007-2013 yılları arasında AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerinde 47 ilin sorumluluğunu yürüten Bakan Işık, 31 Ocak 2013'te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfının üyesi olan Bakan Fikri Işık, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça biliyor.

Işık, evli ve 4 çocuk babası.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

58, 59, 60, 61 ve 65. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Recep Akdağ, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Recep Akdağ, 8 Mayıs 1960'ta Erzurum'da doğdu. Babasının adı Yahya, annesinin adı Zekiye.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzman oldu.

Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak ders verdi. 1999'da profesör oldu. 100'ün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı. 1996'da İstanbul Tabip Odasından "Yılın Makalesi" ödülünü aldı.

Bakanlık görevini bitirdikten sonra daha önce de birçok kez Türkiye'deki sağlık reformunu anlatmak için çağrıldığı Amerika'da Harvard Üniversitesinde ders vermektedir. Kendisiyle yapılan söyleşilerde Türkiye'deki sağlık sisteminin Amerika'dan daha iyi olduğunu söylemiştir.

22 ve 23. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette yeniden Sağlık Bakanlığı görevine atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babası.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

26 Şubat 1972 tarihinde Yunanistan’da doğdu. İlk öğrenimini Yunanistan’da tamamladı. 1990 yılında Biga İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren Bursa’da serbest avukatlık yaptı. 2004-2011 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem başkanlık yaptı. 24. Dönem Milletvekili seçiminde AKP Bursa Milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babası.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

AKP Genel Sekreterliği görevini yürüten Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'na getirildi.

1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yaptı.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL’ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit Gül, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen GÜL; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit Gül, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babası.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

65. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilen Fatma Betül Sayan Kaya, buradaki yerini korudu.

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan "ziyaret krizi"nde önemli rol üstlenen Kaya, Elektrik-Elektronik Mühendisi. İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) birincilikle bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu.İş hayatına Satürn Mühendislik’te proje uzmanı olarak başladı. Amerika’nın en iyi üniversitelerinden biri olan New York Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Fakültesi’nden doktora bursu kazandı, meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine çalışmalar yaptı.

2009 yılında Türkiye’ye döndü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanarak Tıp Eğitimine başladı.2009 yılındaki 5.Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Sn.Recep Tayyip Erdoğan'la 2012 yılına kadar Ak Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın Sosyal Medya Yapılanmasını kurarak 39 ilçede ekipler oluşturulmasına öncülük etti. 3 kademe Sosyal medya eğitimlerini başlattı. İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyon Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimleri Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya Sorumlusu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan İstanbul seçim ofisi Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı.Evli, 1 çocuk annesi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

65. hükümette de Avrupa Birliği Bakanlığı görevini yürüten Ömer Çelik, buradaki yerini korudu. Çelik 15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu. Ömer Çelik Siyaset Bilimci, Stratejist ve Dış Politika Uzmanı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yaptı. Ömer Çelik 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Ömer Çelik 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı. Ömer Çelik 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini devam ettirmektedir. Ömer Çelik Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Dr. Faruk Özlü, 1962 Düzce doğumlu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Düzce’de tamamladıktan sonra, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mühendislik Fakültesi’nden, 1986 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan ÖZLÜ, Makine Dinamiği ve Mekanik Titreşimler konuları üzerinde çalıştı.

1986-87 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce eğitimini müteakip ’89 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu. ‘94 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Makine-Otomotiv Anabilim Dalı’nda ‘Taşıt Titreşimleri Analizi’ konulu tezi ile Doktor unvanını aldı.

1987-1990 arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ÖZLÜ, 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’nda Sözleşmeli Personel olarak göreve başladı. Zırhlı Muharebe Aracı ve Alt-Sistemleri Projelerinde çalışan ÖZLÜ, 1991-92 yılları arasında CASA firması Proje ve Mühendislik Bölümü’nde Mühendislik İş Eğitimi aldı ve aynı zamanda Teknik Monitör olarak görev yaptı.

1993 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Uzman statüsüne yükselen ÖZLÜ, 1994-99 yılları arasında Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde Proje Müdürü olarak çalıştı. 1999-2001 yıllarında Kara Araçları, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemleri projelerinden sorumlu Daire Başkanı olarak görev yapan ÖZLÜ, 2000 yılında İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcılığına vekaleten atandı.

2001 yılında Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Dr. Faruk ÖZLÜ, 2002 yılından itibaren Kara ve Deniz Araçları Havacılık ve Uzay, Elektronik Harp, Muhabere ve Bilgi Sistemleri, Roket, Füze ve Mühimmat projelerinden sorumlu Savunma Hizmetleri Müsteşar Yardımcısı ve 2008-2011 yılları arasında Kurumsal Yönetim Hizmetleri’nden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Dr. Faruk Özlü, yeni yapılanma altında Sistem Projeleri ve Lojistik’ten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndaki görevine ilaveten Dr. Faruk ÖZLÜ, 2000-2002 yılları arasında Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), 2002-2008 yılları arasında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) de yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak görev yaptı. 2008 yılından itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı yönetim şirketi HEAŞ’ın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Ak Parti‘den Düzce Milletvekili Aday Adayı oldu.

28 Mart 2014 tarihinde Murad Bayar‘dan boşalan Savunma Sanayii Müsteşarlığına vekalet ediyor.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Dr. Faruk Özlü çok iyi derecede İngilizce biliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu oldu. 2015 yılından beri AKP Ankara Milletvekili olan Jülide Sarıeroğlu 38 yaşında.

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarı Eroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Çankaya Belediyesi AKP Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AKP Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

65. hükümette Soylu'nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilen Özhaseki, buradaki yerini korudu.

Özhaseki, 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ancak o günlerde Türkiye'ye hakim olan siyasi şartlar sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi. Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten bir çok vakıf/derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri’de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile Türkiye’ye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Türkiye'nin önemli birliklerinden biri olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih ve kültür mirasımıza kazandırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, AKP'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP Kayseri Milletvekili olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

62. ve 65. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı yapan Mevlüt Çavuşoğlu, buradaki yerini korudu. 5 Şubat 1968 Alanya doğumlu Çavuşoğlu, eski diplomatlardan ve bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevinde de bulundu.

Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne geçti. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği Uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden olan Çavuşoğlu 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçildi. Partide Dış İlişkiler Koordinatör Başkan Vekili olarak görev aldı[1] 2010 yılındaAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi[2]. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra yerine 2013 yılında Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 29 Ağustos 2014'te, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62. T.C. Hükümetinde Dışişleri Bakanı olmuştur. 13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Çavuşoğlu, 65. hükümet ile tekrar Dışişleri Bakanı oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi



61.,62., 63. ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Nihat Zeybekci yeniden görev aldı.

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma'dır.

İş Adamı, Sanayici; Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Nihat Zeybekci, özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. 1994'te Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulundu. İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Nihat Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak



Dr. Berat Albayrak, Türk İş adamı ve Çalık Holding CEO'su Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı görevini korudu.



2015 yılı Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. bölge 6. sıra Ak Parti Millet vekili adayı olup, seçilmiştir.



Yükseköğretimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yaptı. 1996 yılından itibaren profesyonel meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılından beri Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.



2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atandı. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı.



12.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, iki çocuk babasıdır. Abisi olan Serhat Albayrak ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO'luğu görevini yürütmekte.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma.

Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır.24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babası.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı görevini AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'ten devraldı.

Fakıbaba, 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (yüzde 44) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, AKP'ye katıldı.

Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim ilkyardım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı.

Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı.

1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etti. Evli ve 3 çocuk babası.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfençi 65. hükümette getirildiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini korudu.

1966 Malatya-Yeşilyurt doğumlu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Yeşilyurt İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oluktan sonra Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.



1991 yılında Malatya'ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Şuanda serbest avukat olarak çalışmakta olan Tüfenkci, 2001 yılında Ak Parti Malatya teşkilatının kuruluşunda yer aldıktan sonra teşkilata çeşitli kademelerde aktif oldu. 2011 - 2015 yılları arasında AK PARTİ Malatya İl Başkanlığı görevini yaptı.



Tüfenkçi, 1 Kasım seçimlerinde, Malatya'dan milletvekili olarak seçildi.



Evli ve 2 çocuk babası.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Süleyman Soylu, eski bakan Efkan Ala'nın istifası sonrası getirildiği İçişleri Bakanlığı'ndaki yerini korudu.

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Soylu, 1987-1990 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 17 Temmuz 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999'da DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve 29 Mart mahalli seçimlerine katıldı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre'de Genel Başkanlık görevi sona erdi.

Genel Başkanlık görevi sona erdikten sonra siyasi faaliyetlerini sürdüren Süleyman Soylu, 12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde "evet" oyu tercihini anlatmak ve yapılmak istenen demokratik gelişim reformuna toplumsal bilinci arttırarak katkıda bulunmak amacıyla "Demokrasi Buluşmaları" adı altında bir dizi toplantı düzenledi ve Türkiye'yi dolaştı.

Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Süleyman Soylu, 14 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine atandı.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Trabzon Milletvekili adayı olarak gösterildi.

Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babası.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Lütfi Elvan, 65. hükümette üstlendiği Kalkınma Bakanlığı görevini korudu.

Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olan Elvan, İngiltere Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Deleware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başlayan Elvan, Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzman yardımcısı, planlama uzmanı, kalkınmada öncelikli yöreler daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elvan, ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu başkan yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

23'üncü ve 24'üncü dönemde AK Parti Karaman milletvekili olarak parlamentoya giren Elvan, 23'üncü dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyesi oldu. Elvan, 24'üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçildi.

26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atanan Elvan, 7 Mart 2015'te yasal zorunluluk sebebiyle görevini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Feridun Bilgin'e devretti.

Elvan, 25'inci dönemde Antalya, 26'ncı dönemde ise AK Parti Mersin Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

65. hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Numan Kurtulmuş, yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı.

Ülkenin tanınmış alimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından "Amentü Şerhi"nin yazarı, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğlu Numan Kurtulmuş, 1959'da Ordu'nun Ünye ilçesinde beş çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Kurtulmuş'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yolları bu okulda kesişti.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde gerçekleştiren Kurtulmuş, babasının kuruculuğunu üstlendiği İlim Yayma Cemiyetinde Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi isimlerle tanışma imkanı buldu.

Ailenin eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile uzun yıllardır süren dostlukları, Kurtulmuş'un da Erbakan ailesini yakından tanımasını sağladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olan ve aynı fakültede yüksek lisansını tamamlayan Kurtulmuş, 1990-1993 yıllarında ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

1992'de iktisat doktoru, 1994 yılında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'nda doçentlik, 2004'te ise profesör unvanını alan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmasıyla aktif siyasette yer aldı. Fazilet Partisi'nin de kapanmasıyla Recai Kutan'ın genel başkanlığında Saadet Partisi kuruldu ancak parti, 2002 genel seçimlerinde aldığı oyla Meclis dışı kaldı.

Partinin üçüncü büyük kongresinde Numan Kurtulmuş, genel başkanlığa getirildi. 2002'de düşüşe geçen oy oranı Kurtulmuş ile artmaya başladı. Ancak yaşanan olaylı kongre neticesinde 3 yıl boyunca Saadet Partisi'nde başarılı bir genel başkanlık sürdüren Kurtulmuş, yeni bir parti kurmak için Saadet Partisi ile yollarını ayırdı.

1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi'nden ayrılarak, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kuran Kurtulmuş, HAS Partisi'nin AK Parti ile birleşmesiyle 2012'de AK Parti kadrolarında yer aldı.

4 Ekim 2012'de AKP'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014'te Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Maliye Bakanı Naci Ağbal



65. hükümette Maliye Bakanlığı'na getirilen Naci Ağbal, yeni kabinede de bu görevini korudu.

1968 Bayburt doğumulu olan Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Teftiş Kuruluna girmiş, 1993'te Maliye Müfettişi olmuştur. 2003'te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ayrıca Ekim 2008 yılında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK Üyeliğine seçilmiştir. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. 8 Mart 2008 tarihi itibariyle de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir. Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ve ayrıca YÖK genel kurulu üyeliğinden 2015 milletvekili seçimleri öncesinde aynı yılın Şubat ayında istifa etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bayburt milletvekili seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

64. hükümette Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmaz, 65. hükümette getirildiği Milli Eğitim Bakanlığı görevini korudu.

Mecliste 24. ve 25. dönemde milletvekilliği yapan Yılmaz, 10 Aralık 1961'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine Bölümünü ve 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yılmaz, 1990 yılında İsveç Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesinde Master derecesini "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Yılmaz, 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde denizcilik sektöründe mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdi.

İsmet Yılmaz, 31 Aralık 2002 ile 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında, müsteşar olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince, 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi bağımsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

31 Ekim 2007'den itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Yılmaz, 24. Dönem Sivas Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. döneminde Vecdi Gönül'ün yerine 6 Temmuz 2011'de Milli Savunma Bakanlığına atandı. 25. dönemde Sivas milletvekili olarak TBMM'ye yeniden girdi.

26 Haziran'da AK Parti tarafından, TBMM başkanlık seçiminde aday gösterildi. 1 Temmuz'da Meclis Başkanı olarak seçildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

65. hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nurettin Canikli, yeni kabinede Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi.

15 Mayıs 1960 doğumlu olan Nurettin Canikli’nin babasının adı Şevket, annesinin adı Ayşe. İlk ve orta öğrenimini Alucra'da tamamladı. 1974 yılında Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPYO) sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesi’ni kazandı ve orada okudu. 1978 yılında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü bitiren Nurettin Canikli, yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde para-banka-finansman alanında tamamladı.

Nurettin Canikli, Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişliği, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve İstanbul Defterdarı Vekilliği, Yeni Şafak gazetesinde ekonomik konularda köşe yazarlığı, Yeminli mali müşavirlik şirketinin ortaklığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, TBMM XXII., XXIII. ve XXIV. Dönemde Giresun Milletvekilliği, XXII. Dönem TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyeliği yaptı. 1 Kasım 2015 seçimleri sonucu yeniden tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ nde Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.

Nurettin Canikli, evli ve dört çocuk babası.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

18 Ağustos 1948 tarihinde Şuhut, Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Veysel Eroğlu, yeni kabinede de Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Bakanı olarak görevlendirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Hollanda Delft'de araştırmalar yaptı. 1984'de doçent, 1991'de profesör oldu.

İTÜ İnşaat Fakültesi; Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan Eroğlu ayrıca, İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, Kiptaş, BİMTAŞ, HAMİDİYE ve İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İgdaş'ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptı. BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Eroğlu, Su Vakfı kurucusu ve mütevelli heyet üyesi olup, Dünya Su Konseyi yöneticisi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Yeni kabinede Recep Akdağ'ın yerine AKP Samsun Milletvekili Ahmet Demircan getirildi.

3 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede genel cerrahi ihtisası yaptı. Demircan, Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı görevlerinde bulundu. 20 ve 21. Dönem'de Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönem'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. Ahmet Demircan, Yeni Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı olarak görev yapacak İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babası.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan

65. hükümette getirildiği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini koruyan Ahmet Arslan, 2 Haziran 1962 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı. Milli Güvenlik Akademisi 56. Dönem mezunudur. Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.

Ahmet Arslan "Türk Dünyası Mühendislik Ödülü", "Fahri Profesörlük" unvanı ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet Arslan, orta düzeyde İngilizce bilmekte.

Ahmet Arslan, 65. Hükümetin kurulmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak seçildi.