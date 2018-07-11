"Yeni kabinede 'FETÖ' iddiasından şaibeli işlere dek tartışmalı isimler var"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin olarak iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi "Bakanlar arasında 'FETÖ' iddiasından şaibeli işlere dek tartışmalı isimler var" diyerek bakanların 'sicil'lerine yönelik olarak değerlendirmeler yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazetenin yöneticileri, ETS Tur’u rezervasyon için aradıkları gerekçesiyle FETÖ’cülükle suçlanıp aylarca tutuklu kaldı. Gerekçe şirketin FETÖ’yle bağlantısıydı. Şimdi ise ETS Tur’un sahibi Mehmet Ersoy Turizm Bakanı oldu. FETÖ ile ilgili soruşturmaya uğrayanların yakınları yurtdışına çıkamazken kardeşi FETÖ’den tutuklanan Bekir Pakdemirli Tarım Bakanı yapıldı.

Gazetenin haberi aynen şöyle:

Erdoğan’ın yeni kabinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum, 17-25 Aralık’ta cemaatin dinlemesine takılan üst düzey bürokratlardan birisiydi. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile konuşmaları tapelerle soruşturma dosyasına konulan Kurum, dönemin Emlak Konut GYO Başkanı’ydı. Meclis’teki komisyona ifade verirken kayıtları doğrulayan Bayraktar ile Kurum arasındaki en ilginç görüşmelerden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel olarak ilgilendiği projelerden Çamlıca Camisi’yle ilgiliydi. Bu görüşmede Bayraktar’ın Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’a cami ihalesinde fiyatın düşmesi için talimat veriyor, fezlekelerde yer alan dinleme kayıtlarında Bayraktar’ın “Bir yemek veririz, toplarız paraları" sözleri dikkat çekiyordu.

Tarih: 11 Mart 2013... FETÖ’nün yasadışı dinlemesine takılan isimler dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ile dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum. Konu “Çamlıca Camii...”

Erdoğan Bayraktar: Şimdi bu caminin ihalesini yapabilirsin ama biraz daha diyor düşürür onu diyor yani biraz rakam yüksek geldi 114 yüksek geldi ama çok da düşürülmez çünkü yani maliyeti bu değil mi maliyet rakamı.

Murat Kurum: Tabi bakanım yani onların bir bir lira hani kâr beklentisi yok vereceğiz diyorlar bir de şöyle biz onu yani 140’lardan yüz şeylerden çektik aşağı yani bir de bizim şeydeki durumumuz da tam net belli değil burada hakedişler ayrı 5 milyon ... hakediş..

E.B: Yattı mı 500 bin lira hesaba?

M.K: Yattı yattı o.

E.B: Ha tamam biz şimdi oraya bakacağız bulacağız para canım olmazsa bir yemek veririz millete toplayacağız parayı canım.

M.K: Evet belki öyle.

E.B: Yani yap bunu sen işte biraz daha indirebiliyorsan indir. camidir sevaptır yani adamlar ka... ben de adamlar para kazanmasını istemem ki böyle 3-5 yüz kazansın ya adam aç... ... o kadar büyük iş yapacak yani... ince işlerden kazanırlar bir de şey.

Geçtiğimiz Kadir Gecesi, caminin açılışı yapılacaktı; ancak çevre düzenlemesi ve bazı eksiklikler nedeniyle açılış ertelendi. Önümüzdeki ay Kurban Bayramı’nda camisinin Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor

Ayrıcalıklı imar izinlerine bakan: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Yeni kabinenin Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca’nın hastanesi için “ayrıcalıklı imar izni” davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bakan lehine taraf olmuştu. 10 yıllık süreçte gülen taraf yeni bakan olmuştu. Dönemin İBB Meclisi’nin CHP’li üyesi Hüseyin Sağ ile Medipol hastanelerinin de bağlı olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasındaki ‘ayrıcalıklı imar izni’ davası yıllarca sürdü. İBB Meclisi, 30 Aralık 2007’de Üsküdar ilçesi, 82 pafta, 49 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini kabul etti. Ancak Sağ, Göztepe’deki Medical Park’ın karşısındaki araziye özel hastane için yapılan plan değişikliğinin kamu yararı değil, Medipol hastaneleri için hazırlandığını kaydederek, 2008 yılında konuyu yargıya taşıdı.

Danıştay 2015’te Sağ lehine karar verdi. İşte bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Üst mahkemeye “karar düzeltme” için başvuran İBB’ydi. Medipolitian ise İBB’nin yanında davaya müdahil oldu. Karar düzeltme başvurusu da Sağ’ın lehine karar veren Danıştay 6. Daire’nin önüne geldi. Daire üyelerinden 3’ü değişmişti. Sağ lehine ilk kararı veren heyetten sadece başkan ile bir üye kalmıştı. 2017’de oy çokluğuyla Daire, kendi kararının bozulmasına hükmetti. Başkan Habibe Ünal karşı oy yazısında şunları yazacaktı: “Kararın düzeltilmesi dilekçesinde önü sürülen hususlar adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin reddedilmesi gerektiği oyu ile Dairemiz kararına katılmıyorum.”

Şanslı damadın hızlı yükselişi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Yeni kabinenin Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak , profesyonel iş hayatına 1999 yılında Çalık Holding’de başladı ve hızla yükseldi. 2004’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük kızı Esra Erdoğan ile evlenen Albayrak, asıl yükselişini bundan sonra yakaladı. New York’ta Pace Üniversitesi’nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapan Albayrak, Çalık Holding bünyesine 1999 senesinde Hazine Uzmanı olarak katıldı. Berat Albayrak , 2002’de Çalık Holding’in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü görevine getirildi. 2004 yılında holdingin ABD ülke müdürü oldu. Türkiye’ye döndüğünde, ağabeyi Serhat Albayrak’ın da genel müdür olduğu Çalık Holding’de çalışmaya başladı. 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakan iken büyük kızı Esra Erdoğan ile evlendi. Ağabeyinin Ağustos 2006’da Star Gazetesi Genel Müdürlüğü’ne geçmesiyle, ondan boşalan makama vekâleten atandı.

Albayrak, 2007 yılında da Çalık Holding Genel Müdürü oldu. Albayrak bu görevi 2013 sonuna kadar sürdürdü. Diğer yandan Kasım 2017’de yayınlanan, dünyanın önde gelen elitlerinin off-shore hesaplarını ortaya çıkaran Paradise Papers belgelerinde, Berat Albayrak’ın ve ağabeyi Serhat Albayrak’ın Çalık Holding’de yönetici olduğu dönemde holdinge bağlı çok sayıda off-shore şirketi kurulduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet’in haberleştirdiği belgelere göre, Malta’da Ocak 2003’te kurulan Frocks International Trading Ltd adlı şirkette Serhat Albayrak direktörlük görevini üstlenirken, şirket Ocak 2009’a kadar faal görünüyordu. 2006-2013 arasında Berat Albayrak da Çalık Holding’de genel müdürdü. Söz konusu şirkette diğer Çalık Holding çalışanları da yetkililer arasında yer alıyordu. Berat Albayrak , 7 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul’dan AKP milletvekili adayı olarak aktif siyasete girmişti.

İlk icraat: Tweet'e yasak

Gazetemiz ekonomi muhabiri ve TGS üyesi Pelin Ünker’e, dönemin Enerji Bakanı Albayrak hakkında yaptığı “Off Shore kardeşler” başlıklı haberi nedeniyle dava açılmıştı. 21 Haziran’da görülen duruşma öncesinde TGS’nin sosyal medya hesabından “Çalık ve Albayrak’ların üyemiz Pelin Ünker’e Cumhuriyet’teki haberleri nedeniyle açtığı dava başlıyor. ‘Gazetecilik yargılanamaz’ demek için Çağlayan’a!” yazılı bir paylaşım gerçekleştirildi. Önceki akşam Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak dün TGS’nin 66. yılı kutlamaları öncesinde söz konusu tweet için mahkemeden erişim engel kararı aldırttı. Bunun üzerine TGS Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Berat Albayrak bu tweet’imiz için mahkemeden erişim engelleme kararı çıkartmış. Sayın Bakan, yeni göreviniz hayırlı olsun. Doğum günümüzü bu şekilde kutlamanızı pek hoş bulduk. Sesimizi kısamayacaksınız. Mahkemede görüşmek üzere” denildi.

Gül’e yakın bilinen şirketin müdürüydü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı oldu. Pekcan, 2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü’dür. Pekcan daha önce, Kayseri merkezli ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığı bilinen Karamancı Holding’e bağlı Süperlit Boru’da genel müdürlük yapmıştı.

İktidara ‘masumiyet’ yurttaşa düşmanlık

Cumhuriyetçiler ETS Tur’u aradıkları için FETÖ ile suçlandı, ancak şirketin sahibi bakan yapıldı. Yakınları soruşturulanlar yurtdışına çıkamadı, ancak kardeşi tutuklanan Bekir Pakdemirli Orman Bakanı oldu.

Erdoğan’ın yeni sistem uyarınca yeni kabinesini önceki gün açıkladı. Kabinede, iki bakan dikkat çekti: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli... İki ismin geçmişleri, iktidarın “FETÖ ile mücadelesini” işine geldiği gibi yürüttüğünü gözler önüne serdi. Anayasada masumiyet karinesi gereği “mahkeme kararı olmadan kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği” kuralına karşın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sürecinde FETÖ ile bağlantısı olmayan binlerce kişi, FETÖ gerekçesiyle kamudan ihraç edildi. Yalnızca ihraç edilenler veya hakkında soruşturma açılanlar değil, aileleri de hedef oldu. Yakınları FETÖ soruşturması geçiren 181 kişinin pasaportlarına tahdit konuldu. Bu kişiler, bu nedenle yurt dışına çıkamadı.

ETS Tur’u aramak suç

Toplumun muhalif kesimi, dayanaksız iddialarla suçlandı. Dikkat çeken bir örnek, Cumhuriyet’i susturmaya yönelik açılan davanın iddianamesinde karşımıza çıktı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, karikatürist Musa Kart ve yazar Hakan Kara, geçmişte tatil programı için ETS Tur’u aramaları, iddianamede “FETÖ” suçlamasına delil olarak gösterildi. İddianamede, bu şirket hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü anlatıldı. Cumhuriyetçiler, suç olmayan bir aramayı gerçekleştirdikleri için aylarca savunma yapmayı bekledi. Mahkemeye çıkan Musa Kart, konuya ilişkin “3 günlük Bodrum tatili için, gazetelerde tam sayfa ilanları yayınlanan, herkesin bildiği bir seyahat şirketini aramışım. Bu arama, terör örgütüyle irtibat sayılarak, önüme suç kanıtı olarak konulmuş. Bodrum’da deniz manzaralı bir odada 3 gün kalmayı umarken, Silivri’de beton manzaralı hücrede 9 ay kaldım. Yaşadıklarım bir rezervasyon hatası diye geçiştirilecek gibi değil!” dedi. Cumhuriyet yazarlarının tatil için ETS Tur’u aradıkları için suçlanmalarıyla ilgili hukuk skandalını devletin bütün kurumları izledi.

Erdoğan’ın çelişkisi

Sıradan yurttaşlar ve muhalifler için “düşman hukuku” uygulanırken, benzer durumda olanlar bizzat Erdoğan tarafından Bakan yapıldı. Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur’la ilgili Cumhuriyet iddianamesinde de vurgulandığı gibi FETÖ soruşturması yürütülmesine karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanması düşündürdü. Yine binlerce kişi, yakınları FETÖ’den soruşturuluyor diye yurt dışına çıkamazken, kardeşi FETÖ’den tutuklanan Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı yapıldı. Buna, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Berat Albayrak da eklenebilir. Albayrak, FETÖ’nün Özel Fatih Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Kamuda binlerce kişi, FETÖ okullarında okudukları veya çocuklarını gönderdikleri gerekçesiyle ihraç edildi. Geçmişte bu okullarda okuyanlar tekrar kamuya alımlarda elendi. Ancak söz konusu damat Berat Albayrak olunca bakan yapılmakta sorun görülmedi.