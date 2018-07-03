Yeni kabine yapısına ilişkin sorulara yanıt: İsim önemli değil, Saray'da alınacak kararlar uygulanacak

Ankara’da yatırımcılarla toplantı yapıldı. Üst düzey bir ekonomi yetkilisinin, ekonomi kabinesini soran yatırımcıya "isim önemli değil, Saray’da alınacak kararlar uygulanacak" denilidiği belirtildi. Toplantıda, seçimsiz beş yıllık dönemde istikrar vurgusu yapıldı.

Yatırımcılara önümüzdeki beş yılda hangi ekonomi politikaların uygulanacağı bilgisi verilen bir toplantı düzenlendi. Cumhuriyet'in Reuters'ı kaynak gösterdiği haberine göre Ankara’da yapılan toplantıda, ekonomi kabinesini soran yatırımcıya ‘isim önemli değil, Saray’da alınacak kararlar uygulanacak’ denilidi. Reuters’a konuşan ekonomi yetkilileri görüşmelerde yatırımcılara “seçimsiz beş yıllık dönemde istikrar vurgusu” ve gelecek dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin bilgilendirme yapıldığını söyledikleri aktarıldı.

Enflasyon konuşuldu

Üst düzey bir ekonomi yetkilisinin, “Yatırımcılardan en çok seçim sonrası nasıl bir süreç oluşacağı, ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, uygulanacak politikalar ve TBMM’deki yeni sürece ilişkin sorular geliyor” dediği ifade edildi. Yetkilinin ayrıca, “En çok soru yeni kabine yapısına ilişkin geldi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararlarını uygulayacak bir yapı olacağı nedeniyle isimlerin tek başına öneminin azalacağı vurgulandı” diye konuştuğu aktarılan bilgiler arasında.

Öte yandan Yetkililerin toplantıda, büyüme patikasına, istihdama öncelik verecek politikalara, cari açığın yapısal dönüşümüne, fiyat istikrarının önemine, maliye ve para politikalarının uyumuna tek haneli enflasyona ilişkin hedeflere dikkat çektiği de kaydedildi.