Yeni kabine ilk defa toplanıyor

Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün Beştepe’de yapacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi’nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak. İlk toplantıda öncelikli icraatlar, reformlar ve yeni devlet yapısı masaya yatırılacak.

Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak.

Geçmişte bazı kritik Bakanlar Kurulu toplantılarına ‘Genelkurmay Başkanı’ sıfatıyla çağrılan Hulusi Akar da bugün ‘Milli Savunma Bakanı’ olarak Beştepe’de yerini alacak.

Toplantıda üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni sistemle ilgili bakanlıkların atacağı adımlar değerlendirilecek.

Erdoğan, bakanlık sayısının 27’den 16’ya düşürülmesinin ardından bürokraside yaşanacak değişimin de hızlandırılmasını isteyecek.

En önemli başlık ise yeni kurum ve kuruluşların yapısı olacak.

Erdoğan’ın açıklayacağı ilk 100 günlük vaatlerin öncelikleri belirlenecek.