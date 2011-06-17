-YENİ KABİNE GÖREVE BAŞLADI ATİNA (A.A) - 17.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun bu sabah yaptığı kabine değişikliğinin ardından görevlerine atanan bakanlar, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Başbakan Papandreu'nun katılımıyla, Sisam ve İkarya Mitropoliti Eusevios'un yönettiği törende, kabineye yeni giren Dışişleri Bakanlığı'na atanan Stavros Lambrinidis, Adalet Bakanlığı'na atanan Miltiadis Papaioannu, Devlet Bakanı ve hükümet Sözcüsü olarak atanan İlias Mosyalos'un yanısıra, İçişleri Bakanlığı'na atanan Haris Kastanidis, Başbakan yardımcısı tayin edilmesinin yanısıra Maliye Bakanlığını'da devralan Evangelos Venizelos, Savunma Bakanlığı'na atanan Panos Beglitis, Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanlığı görevini üstlenen Yorgo Kutrumanis, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı görevine gelen Yannis Ragusis, Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı üstlenen Yorgo Papakostandinu ile çeşitli bakanlıklarda göreve gelen bakan vekili ve yardımcıları yemin ettiler. Kurulmaları için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereken İdari Reformlar ve e-Devlet ile Bölgesel Kalkınma, Rekabet ve Denizcilik Bakanlıklarına atanan Dimitris Reppas ile Mihalis Hrisohoidis'in ise daha sonra yemin edecekleri bildirildi. Kabinede, Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Gerulanos, Tarım ve Gıda Bakanı Kostas Skandalidis, Sağlık Bakanı Andreas Loverdos, Eğitim ve Din işleri Bakanı Anna Diamandopulu, Kamu Güvenliği Bakanı Hristos Papuçis ile Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos yerlerinde kalmışlardı. Yemin töreninin ardından bakanlar kurulu Başbakan Papandreu'nun başkanlığında bugün ilk toplantısını yapacak. Papandreu, salı günü kabinesi için Parlamento'dan güvenoyu isteyecek. Bu arada, iktidardaki PASOK partisi içindeki çalkantılara ve yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunan medyası, Papandreu'nun her ne kadar yeni kabine ile iktidarına taze bir nefes aldırmaya çalışsa da erken seçimler için geri sayıma geçildiği yorumunu yaptı. Başbakanın dün akşam geç saatlere kadar yeni kabine üzerinde çalıştığı belirtilen haberlerde Papandreu'nun, PASOK milletvekilleri tarafından yoğun şekilde eleştirilen yakın çalışma çevresinden kişilere yeni kabinede yer vermediğine dikkat çekildi. Medya, tüm bu gelişmeler sonrasında parti içinde sağlanan ''ateşkesin'' kalıcı olmasının zor olduğu, ''partinin yıkılışa doğru gittiği'' görüşüne de yer verdi. Öte yandan, erken seçimlere gidilmesi görüşünde direten ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri Andonis Samaras'ın da ''Yüzünü seçimlere çevirdiği'' kaydedilen haberlerde, YDP liderinin partisinin parlamento grubunda yaptığı konuşmada ''ülke PASOK'suz da yaşayabilir'' ifadesini kullandığı vurgulandı. Haberlerde, Samaras'ın ayrıca, ''Yunan halkına mesajımız kaderinin PASOK'un kaderiyle özdeşleşmiş olmadığıdır. PASOK yolunu seçti, şimdi bunun maliyetini ödüyor. Biz buradayız. Ayaktayız. PASOK kendi kendine sürünerek seçimlere gidiyor. PASOK'ta birbirlerini hırpalayıp parçalıyorlar, parti çöküyor. Ülke yönetilemiyor. Bu nedenle seçim talep ettim. Bana güvenin. Artık halk çözüm bulmalıdır'' dediği de belirtildi.