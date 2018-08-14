Yeni James Bond, İdris Elba mı oluyor?

James Bond serisinin 2019’da vizyona girecek 25. filminde, Daniel Craig 5. ve son kez 007’yi canladıracak. Serinin daha sonraki filmleri için Craig’in yerini alacak kişinin Jason Statham olacağı konuşulurken ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, James Bond rolü için en güçlü adayın Idris Elba olduğu düşünülüyor.

Yönetmenliğini, Danny Boyle’un üstlendiği ve Daniel Craig’in son kez James Bond olarak karşımıza geleceği 25’inci Bond filminin çekimleri yakında başlayacak ama şimdiden bir sonraki Bond için bazı isimler ortaya atılmaya başlandı.

NTV’nin aktardığı habere göre; Oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ olan Idris Elba, yeni James Bond için en güçlü aday olarak gözükürken, Bond serisinin şu anda başında olan Barbara Broccoli’nin, Daily Star’ın röportajında kullandığı “Beyaz olmayan bir Bond için doğru zaman” ifadeleri bu ihtimali daha da kuvvetlendi. Idris Elba ise attığı “Ben Elba, Idris Elba” tweet’iyle James Bond’a gönderme yaparak iddiaları destekleyen bir mesaj verdi.