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Dünya

Yeni James Bond filminin şarkısını kimin seslendireceği açıklandı

Eilish, bir Bond şarkısı kaleme alan en genç isim oldu

15 Ocak 2020 11:43

T24 Dış haberler

Bu sene vizyona girecek yeni James Bond filmi 'No Time to Die'ın giriş şarkısını Billie Eilish'in seslendireceği açıklandı. 18 yaşındaki Eilish, bir Bond şarkısı seslendirecek en genç isim olacak.

Sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Eilish, "Bunun bir parçası olmak her yönden çılgınca. Bu kadar efsanevi bir seride yer alacak bir filme şarkı yazacak olmak büyük bir onur. James Bond tüm zamanların en havalı film serisi. Hâlâ şoktayım" ifadelerini kullandı.

Filmin yapımcıları Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli, şarkının "filmin duygusal hikayesiyle uyumlu olması için çok özenli bir biçimde yaratıldığını" söyledi.

Eilish böylece henüz 18 yaşında on yıllardır süren seriye bir giriş şarkısı yazarak adını Paul McCartney, Nancy Sinatra ve Tina Turner gibi efsanelerin yanına yazdırdı.

 

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