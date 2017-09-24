Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, perşembe günü belli olacak

İstifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine gelecek ismin Perşembe günü belli olacağı açıklandı. İBB'deki seçimin Perşembe günü saat 16:00'da yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP'li üyeleri, Sütlüce’deki AKP Genel Merkezi’nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı.

Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

Kadir Topbaş, 22 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı.

"Bu göreve hep emanet olarak baktım" diyen Topbaş, "Görevimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım, Borçlu bir belediye bırakmıyorum" diye konuşmuştu.

Topbaş, AKP üyeliğinin devam edeceğini belirterek, "Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Topbaş'ın açıklaması şöyleydi:

"Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığı görevini bana tevdi ettiler. İstanbul gibi emanet bir şehre müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Görevi devralırken 'emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz' dedim. Görevimizi asla aksatmamak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Bu göreve hep emanet olarak baktım.

Bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık. Hata yapmamaya özen gösterdik. Hata yaparsak telafisi zordur. Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. İhanet edenler asla affedilemez. Partimin her kademesiyle bir gönül bağı ile hizmet etmeye çalıştık. Sayın Kılıçdaroğlu 2009'da adaylığını denedi ama İstanbullular izin vermedi. 2010'da manipülasyonlara rağmen İstanbul bize güvendi. Güzel hizmetler bırakarak hayırla yad edilmek amacımız oldu. Borçlu bir belediye bırakmıyorum.

İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Ben bugün itibariyle Belediye Başkanlığı görevimdem istifa ettim. Partimi bırakmıyorum. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz."