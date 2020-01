Yeni İstanbul Başsavcısı: Esaslı görev değişiklikleri yapacağım, bizim geldiğimiz belli olmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hadi Salihoğlu, "Bana niyabeten bağlı olan bir savcı, beni kenara atıp kendi kendine hareket edemez. Esaslı bir görev değişikliği yapacağım. Bunu da bekleyin. Bizim geldiğimiz belli olmalı" dedi.

Salihoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan basın mensuplarıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda özgeçmişinden bahseden Salihoğlu, bir çok yerde görev yaptığını, bu yerlerde tarafsız ve adaletli olmaya özen gösterdiğini, kapısının 24 saat herkese açık olduğunu ve herkesin dertlerini bizzat dinlediğini söyledi.

'Pat diye başsavcı olunmuyor'

Yeni görev yerinde yapacaklarına ilişkin bilgi veren Salihoğlu, "Burada da kimseyi üzmeden, hukuk kuralları içinde davranacağız. Herkesin bir dünya görüşü muhakkak vardır ancak bizi kişinin dini, dili, ırkı hiç ilgilendirmiyor. Hukuk kurallarını işleteceğiz" diye konuştu.

Eleştirilere açık olduğunu, ancak bu eleştirilerin hakaret boyutunda olmaması gerektiğini belirten Salihoğlu, kendisinin de bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu, bu göreve gelmenin, bu emeği vermenin kolay olmadığını ve kimseye kolundan tutularak pat diye başsavcılık görevi verilmeyeceğini aktardı.

Salihoğlu, ellerinde sihirli değnek olmadığını, her hukukçunun bağımsız olmaya ve ilkeli düşünmeye özen göstermesi gerektiğini de vurguladı.

'Bütün yetkilerimi kullanacağım'

Bir gazetecinin, "Bütün soruşturma dosyalarını görebiliyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Salihoğlu, şunları söyledi:

"Doğru olan şudur; görevli savcılar bana niyabeten görev yapıyorlar. Ben buranın sorumlusuysam, ilgili kanunların bana verdiği yetki ve görevleri kullanacağım. Bana niyabeten bağlı olan bir savcı, beni kenara atıp kendi kendine hareket edemez. Eğer başsavcıysam buradaki her önemli olayı bilmek zorundayım. Savcıların, 'bilgi vermek zorunda değilim' demeleri olmaz. Siz, haberlerinizi haber müdürünün onayına sunmadan yayınlayabiliyor musunuz? Gereği neyse, bütün yetkilerimi kullandım ve kullanacağım. Herkes görevini yapacak. Her savcı, her başsavcı doğru yapacak diye bir şey söz konusu olamaz. Ama olayı çek edip insanlara aktarmak da bizim görevimiz."

'Esaslı bir görev değişikliği yapacağım'

Yeni görevinde yapacaklarıyla ilgili bilgi vermeye devam eden Başsavcı Hadi Salihoğlu, "Esaslı bir görev değişikliği yapacağım. Bunu da bekleyin. Mesela 6 yıldır duruşma savcılığı yapanlar var. Bizim geldiğimiz belli olmalı. Bakırköy Adliyesi'nde güzel bir sistem oluşturmuştum" diye konuştu.

'Arkadaşlarımızı özenle görevlendireceğiz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandığını makamında televizyon izlerken öğrendiğini belirten Salihoğlu, "Bizi onurlu ama çok zor bir iş bekliyor. Buranın sorumlusu benim. Yapacağımız bir hatayı çok ağır bir şekilde ödeyebiliriz. Arkadaşlarımızı dikkatli ve özenli bir şekilde görevlendireceğiz. Görevlendirme yaparken çok dikkatli ve kimseyi kuşkuya düşürmeyecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Sorumluluk sahibi olmak kolay değil. 60 yaşındayım, bundan sonra ben ancak iyi bir şekilde görev yapmalıyım" ifadelerini kullandı.

'Her savcının yaptığı işi rapor olarak alacağım'

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görev yapan bütün savcı arkadaşlarıyla tek tek konuşacağını, onlarla tanışacağını ve onları dinleyeceğini kaydeden Salihoğlu, etkin soruşturmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Halkın şikayet konusunun da genelde etkin soruşturma yapılamamasıyla ilgili olduğunu belirten Salihoğlu, "Her hafta, her savcının yaptığı işi rapor olarak alacağım. Bunu daha önce de yapmıştım. 'Niçin dosyalarda birikim oldu?' diye sordum. Burada da her hafta başı rapor almayı düşünüyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu, soruşturma savcılarının ilk anda delilleri toparlamamaları durumunda insanların zarara uğrayabildiğini ve bunu azaltmaya çalışacaklarını vurguladı.

Salihoğlu, "Her sabah herkesten önce ben geleceğim buraya. En geç 07.15'te burada olacağım. Arkadaşlarımın da benim enerjime ayak uydurmalarını isteyeceğim. Ayda bir, 10'ar kişilik toplantılar yapacağım. Hem yakından tanımak hem de dertlerini dinlemek istiyorum. Her hafta savcıların performansını nitelik olarak takip edeceğim" diye konuştu.