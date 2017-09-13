Yeni iPhone'ların fiyatı, vergilerle uçacak!

Apple, herkesin merakla beklediği yeni iPhone'larını satışa çıkardı. 12 Eylül gecesi Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilen özel etkinlikte, iPhone7'nin devamı olan iPhone 8 ve 8 plus ile iPhone X satışa sunuldu. ABD'de bin doları geçmeyecek fiyatlar, Türkiye'de vergilerle birlikte 7 bin liraya ulaşacak.

999 dolar olarak belirlenen 64 GB’lık iPhone X’in satış fiyatı bugünkü kurdan hesaplandığında Türkiye’ye gelişi 3.450 lira civarında olacak. Bu miktarın üzerinden 345 lira TRT payı, 862 lira ÖTV ve bu ara toplamın yüzde 18’i kadar da KDV alınacak. Ara toplamın KDV’sinin de 838 lira olduğu var sayıldığı zaman iPhone X Türkiye’ye yaklaşık 5.500 liraya gelecek.

256 GB’lık iPhone X’in de Türkiye fiyatının 7000 lira civarında olması bekleniyor.

Türkiye'ye 2410 liradan girecek, 3838 liraya satılacak

iPhone 8’in 64 GB'lik modeli 699 dolardan satışa çıkacak. Cihazın Türkiye’ye giriş fiyatı yaklaşık 2410 lira olacak. Bu miktarın üzerinden yüzde 10 TRT payı alınacak. 241 liralık bu payın ardından 602 lira ÖTV alınacak. Ara toplam üzerinden 585 lira da KDV ödenecek. Böylece en ucuz yeni iPhone Türkiye’de 3.838 liraya satılacak.

Cihazın depolama seçenekleri ise iPhone 8 ve 8 Plus'ta olduğu gibi 64GB ve 256GB. iPhone X ön siparişleri 27 Ekim'de alınmaya başlanacak ve telefonun dağıtımı, 3 Kasım'da başlayacak.