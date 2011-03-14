-YENİ iPAD ÜÇ GÜNDE TÜKENDİ NEW YORK (A.A) - 14.03.2011 - Tablet bilgisayar pazarının lideri olan Apple iPad'in yeni modeli, ABD'de piyasaya sunulmasının üçüncü gününde Apple mağazalarında tükendi. Apple'ın en çok mağazasının bulunduğu New York başta olmak üzere ülke genelindeki pek çok satış yerine giden müşteriler, yeni modeli bulamayınca sipariş listesine adını yazdırdı. Wall Street Journal gazetesi, ilk üç günde toplam satışın 600 bin civarında olduğu tahminine yer verdi. Gazetenin haberinde, bu rakamın, geçen yıl piyasaya sürülen dünyanın ilk tablet bilgisayarı olma özelliğini taşıyan iPad'in ilk modelinin bir haftalık satışıyla aynı olduğu belirtildi. İnternet üzerinden sipariş verenlerle ilgili henüz bir rakam verilmezken, Apple tarafından yapılan ilk açıklamada, ''İkinci nesil iPad'lere olan ilgi inanılmaz boyutlarda ve bundan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin taleplerini yerine getirmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz'' denildi. -TABLET BİLGİSAYAR PAZARINDA BU YIL 7 FİRMA YARIŞACAK- Uzmanların 2010'lu yılların bilgisayarı olacağını belirttiği tablet bilgisayarların dünyadaki ilk örneği olan Apple iPad'in satışına geçen yıl Nisan ayında başlanmıştı. Amerikan tablet bilgisayar pazarında yüzde 85'lik oranla mutlak bir hakimiyeti olan iPad'in yeni modeli iPad 2, 10 gün önce Apple'ın patronu Steve Jobs tarafından tanıtılmış ve geçen Cuma günü de vitrinlerde yerini almıştı. İlk modeline göre yüzde 33 oranında daha ince ve yüzde 15 oranında daha hafif olan yeni modelin, ön ve arka yüzünde bulunan kameraları ve bazı yeni özellikleriyle tablet bilgisayar dünyasında liderliği sürdüreceği belirtiliyor. Tablet bilgisayar pazarında kalan yüzde 15'lik payı ise Google'ın Android yazılım sistemiyle çalışan Samsung Galaxy Tab ve Dell Streak bilgisayarları ile Microsoft'un Windows yazılımı destekli HP Slate'i paylaşıyor. Blackburry'nin kendi yazılımıyla ürettiği Play Book ile Android destekli diğer modeller Toshiba Tablet ve Motorola Xoom'un da bu yıl içinde satışa sunulması bekleniyor.