Yeni İnternet Yasası'nı protestoya müdahale



Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden organize edilen, yeni internet yasasını protesto gösterileri nedeniyle polis İstanbul Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı vatandaşlara kapatılırken, Taksim'de Meydanı'nda yürüyüş yapmak isteyen göstericilere polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler polise havai fişek atarak karşılık verdi. Galasataray Lisesi önünde bazı eylemciler de gözaltına alındı.

İstanbul'un yanı sıra başkent Ankara'da da internet yasasını protesto gösterisi düzenlendi. Kızılay Güvenpark'ta toplanan eylemciler, "Sansüre hayır", "Ben büyüyünce özgür olmak istiyorum", "Yalnızca Diktatörler Sansüre ihtiyaç duyar" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler bir saat süren gösterinin ardından olaysız biçimde dağıldı.

Polisin müdahale ettiği İstanbul'daki gösteri, Alman medyasında geniş yankı buldu. Alman medyası protesto gösterisini şöyle duyurdu:

Deutsche Welle: "Erdoğan'ın internet yasasına karşı büyük gösteri."

'Türkiye'de geçen yıl Gezi Parkı gösterileri nedeniyle sıcak geçen yazın ardından ülkeyi şimdi de soğuk bir kış mı bekliyor? Binlerce gösterici yeni internet yasasını protesto etti.'

N-TV: "Yeni İnternet Yasası Türkleri sokağa çıkardı."

'Türkiye'de dün akşamki gösteriye polisin müdahalesi, geçen yazı hatırlattı. Taksim Meydanı'nda 2 binden fazla kişi gösteri düzenledi. Taş ve plastik mermiler havada uçuştu. Gösterinin nedeni Erdoğan hükümetinin yeni İnternet Yasası'ydı.'

Tagesschau: "Protestoya sert polis müdahalesi."

'İstanbul'da hükümet karşıtları ile polis arasında sert çatışma çıktı. Güvenlik güçleri gece geç saatlere kadar İstanbul'un merkezinde toplanan binlerce hükümet karşıtını ara sokaklara püskürtmeye çalıştı.'

Frankfurter Rundschau: "İstanbul'da kargaşa."

'İstanbul'da yine biber gazı ve plastik mermi kullanıldı. Bu seferki neden Erdoğan'ın tartışmalı İnternet Yasası'ydı. Yaşananlar geçen yazki Gezi Protestoları'nı hatırlattı.'

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "İnternet sansürü nedeniyle sokak çatışması."

'Taksim Meydanı'nda polis biber gazı ve plastik mermi kullandı. Göstericilerse havai fişek attılar. Göstericiler Türk hükümetinin interneti daha sıkı kontrol edebilmesini öngören yasayı protesto etti.'

Tagesspiegel: "Sansürü durdur."

'İstanbul'da polis yine biber gazı ve plastik mermi kullandı. Erdoğan hükümetinin tartışmalı İnternet Yasası'nı protesto nedeniyle taşkınlık çıktı. Görüntüler 2013 Gezi Protestoları'nı hatırlattı."

Focus: "İstanbul'da yine biber gazı ve tazyikli su."

'İstanbul'da yüzlerce kişi Türk hükümetinin interneti konrol etmesini öngören yasayı protesto etti. Polis kentin merkezinde göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.'