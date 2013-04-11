'Yeni İnönü' için ihale tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta önemli gündem maddelerinden bir olan yeni İnönü Stadyumu projesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Stadın yıkımı ile ortaya çıkacak harfiyat işlerinin ihalesinin tarihi 24 Nisan olarak belirlendi.

Beşiktaş'ta önemli gündem maddelerinden bir olan yeni İnönü Stadyumu projesi konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Stadın ne zaman yıkılacağı, inşaatına hangi tarihte başlanacağı gibi konular bugüne kadar tam olarak netleşmemişti. Ancak Beşiktaş resmi internet sitesinden bugün yayınlanan duyuruda stadın yıkımı ile ortaya çıkacak harfiyat işlerinin ihalesinin tarihi 24 Nisan olarak belirlendi.

Bu durum yeni stad yapımı konusunda önemli bir adım olarak göze çarparken, açıklmada şu ifadeler yer verildi.

"BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den BJK İnönü Stadyumu Yenileme Projesi 1. Etap harfiyat işleri ilanı:

Ön yeterlilik usulü ihale ilanı

"Bjk İnönü Stadyumu Yenileme Projesi" 1. Etap Hafriyat İşleri Belli İstekliler arasında ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası: 03 Hafriyat İşleri (1.Etap)

1-İşveren: BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul

b) Telefon numarası: 0212 310 10 00

c) Faks numarası: 0212 258 81 94

2-İhale konusu Hafriyat İşleri

a) Yeri: BJK İnönü Stadyumu

b) Miktarı: 240.000 m3

3-Ön Yeterlik Başvurusu

a) Verileceği yer: BJK Plaza A Blok Kat:1

b) Tarihi ve saati: 24/04/2013-Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi 500 TL bedel karşılığı işveren adresinden temin edilebilir.

5-Ön Yeterlik Değerlendirilmesine ait belgeler dosya halinde yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı işveren adresine teslim edilecektir."