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Spor

Yeni İnönü için engel kalmadı

İnönü Stadı'nı yenilemek için Beşiktaş'ın önünde engel kalmadı

08 Mayıs 2013 11:38

Beşiktaş Kulübü, yeni İnönü Stadı projesi ile ilgili son izni de aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, Anıtlar Kurulu'nun hazırladıkları son projeyi onayladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sezon sonunda yıkıp yeniden yapmayı planladığı İnönü Stadı hakkında son karar, Anıtlar Kurulu tarafından verildi.

Kurul, yaptığı toplantıda Beşiktaş'ın hazırladığı son projeyi onayladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Pazarlama Komitesi Başkanı ve yeni stadyum projesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Güner, bu son karar ile İnönü Stadı'nı yeniden yapmak için alınması gereken izinleri tamamladıklarını belirtti.

Güner, "Anıtlar Kurulu, hazırladığımız son projeyi onayladı. Verilen izinde tarihi dokunun korunarak stadın yeniden yapılmasına onay verildi. Ligin bitiminden sonra belli bölümleri yıkarak inşaata başlayacağız" diye konuştu.

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