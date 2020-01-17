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Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı; verilecek hapis cezalarının yarısı cezaevinde geçirilecek

17 Ocak 2020 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni infaz düzenlemesiyle ilgili kapsamlı sunum yapıldı. Yasaya göre verilen hapis cezalarının yarısı cezaevinde geçirilecek. Cinsel saldırı suçları, uyuşturucu, örgütlü suç, terör suçları, mükerrer suçlar bu kapsamın dışında tutulacak. Ayrıca Bakanlığın hazırladığı teklifte gece infazı, hafta sonu infazı gibi alternatif usuller yer alıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre düzenlemedeki ana başlıklar şu şekilde:

Kadınlar ve yaşlılara evde infaz, doğumda 1,5 yıl erteleme.

6 ay hapis cezasına çarptırılan kişiler hafta sonu veya geceleri evde cezasını çekebilecek.

Cinsel saldırı suçları, uyuşturucu, örgütlü suç, terör suçları, mükerrer suçlar bu kapsamın dışında tutulacak.

Verilecek cezanın yarısı ne olursa olsun cezaevinde geçirilecek.

Ceza infazının beşte birlik süresi denetimli serbestliğe tabii tutulacak.

Kişi, 1 ay dahi hapis cezasu aksa belirli bir süreliğine hapis yatacak.

 

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