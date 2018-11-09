Yeni IMEI kayıt harcı iPhone fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı bu sabah itibariyle 170.7 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararın ardından artık yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kayıp altına alıp, kullanmak isteyenler üç kat daha fazla IMEI kayıt harcı ödeyecek.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, dolar kurunda yaz aylarında başlayan yükselişin etkisiyle en çok zamlanan ürünlerin başında akıllı telefonlar gelmişti. Apple ve Samsung gibi markalar kur kaynaklı maliyet artışını, Türkiye’deki ürün fiyatlarına yaptıkları zamlarla yansıtmıştı.

Bu durum da tüketicileri yurtdışından telefon arayışına yöneltti. Ancak IMEI kayıt harcına yapılan son zam, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların toplam maliyetini 330 TL artırdı.

Bu sabah yürürlüğe giren değişiklik ile IMEI kayıt harcının yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki payı da yüzde 12’yi bulmuş oldu. Bu oran daha önce yüzde 4 seviyesindeydi.

Hala daha ucuz

Türkiye’de 5799 TL’ye satılan iPhone 8’i ABD’den alıp, kayıt harcını ödeyerek kullanmak isteyen tüketiciler, bugüne kadar 3821 TL’yi gözden çıkarması gerekirken, bu tutar 500 TL’lik harç tutarıyla birlikte 4150 TL’ye çıktı.

iPhone modellerini ABD’den getirmek önceden Türkiye’de satın almaktan yüzde 34 daha ucuza geliyordu. Yeni IMEI harcının ardından bu oran geriledi ancak hala yurtdışından getirmek, Türkiye’den almaya göre yüzde 29 daha ucuza mal oluyor.

iPhone 8 ne kadar mal oluyor?

iPhone 8'i Türkiye’den almak ile ABD’den getirmek arasındaki maliyet karşılaştırması şöyle:

.