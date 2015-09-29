Yeni iltica paketi yolda

Büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya olan Almanya, iltica yasasında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümetin bu amaçla hazırladığı yeni yasal düzenlemeler, sığınma başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması ve daha hızlı bir şekilde mülteci barınakları inşa edilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, ayrıca eyalet hükümetleri ve belediyelere mali yardımların artırılmasını da kapsıyor. Federal hükümet, 2015 yılı için eyalet ve belediyelere mali yardımları 2 milyar euroya çıkarmayı ve gelecek yıldan itibaren de mülteci başına ayda 670 euro ödemeyi planlıyor.

Sosyal konutlar ve Almanya’ya refakatsiz gelen 18 yaşın altındaki çoçukların bakımı için de eyaletlerin 2016 yılından itibaren 4 milyar eurodan fazla destek alabilmesine olanak tanınacak.

Güvenli ülke statüsü

Yasa paketi, sığınma başvurusunda bulunanlara ilk kabul merkezlerinde nakit para yardımı yerine temel ihtiyaçlarının karşılanmasını öngörüyor. Yeni düzenlemelere göre, savaş ve siyasi nedenlerle değil ekonomik gerekçelerle sığınma başvurusunda bulunanlar ise ülkelerine geri gönderilecek.

Güvenli ülkeler listesini genişleten Alman hükümeti, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinden gelenlerin başvuruların hızlı bir şekilde reddedilmesini planlıyor.

Koalisyon partileri, yasa paketini ekim ayı ortasına kadar Federal Meclis’e getirmeyi istiyor.