T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yeni iltica paketi yolda

Alman hükümeti, devam eden mülteci akınına karşı yeni bir yasa paketi hazırladı. Paket, iltica başvurusunda bulunma koşullarını zorlaştırıyor

29 Eylül 2015 15:40

Büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya olan Almanya, iltica yasasında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümetin bu amaçla hazırladığı yeni yasal düzenlemeler, sığınma başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması ve daha hızlı bir şekilde mülteci barınakları inşa edilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, ayrıca eyalet hükümetleri ve belediyelere mali yardımların artırılmasını da kapsıyor. Federal hükümet, 2015 yılı için eyalet ve belediyelere mali yardımları 2 milyar euroya çıkarmayı ve gelecek yıldan itibaren de mülteci başına ayda 670 euro ödemeyi planlıyor.

Sosyal konutlar ve Almanya’ya refakatsiz gelen 18 yaşın altındaki çoçukların bakımı için de eyaletlerin 2016 yılından itibaren 4 milyar eurodan fazla destek alabilmesine olanak tanınacak.

Güvenli ülke statüsü

Yasa paketi, sığınma başvurusunda bulunanlara ilk kabul merkezlerinde nakit para yardımı yerine temel ihtiyaçlarının karşılanmasını öngörüyor. Yeni düzenlemelere göre, savaş ve siyasi nedenlerle değil ekonomik gerekçelerle sığınma başvurusunda bulunanlar ise ülkelerine geri gönderilecek.

Güvenli ülkeler listesini genişleten Alman hükümeti, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinden gelenlerin başvuruların hızlı bir şekilde reddedilmesini planlıyor.

Koalisyon partileri, yasa paketini ekim ayı ortasına kadar Federal Meclis’e getirmeyi istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBüyükAlmanyaArnavutluk KosovaKaradağBalkanFederal MeclisDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters BD/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24