Yeni iddia: Cinayette testere hem balta kullanıldı

Münevver Karabulut cinayeti sürecinde hem hukuki hem de psikolojik destek sağlayarak mağdur ailenin yanında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Soysal, 'cinayette, testere ve bıçağın yanı sıra balta da kullanıldığını, bunun da Adli Tıp raporuyla tespit edildiğini' söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyesi Çetin Soysal, Karabulut cinayetini yakından izleyen isim oldu. Cinayeti ‘vahşice’ diye niteleyen Soysal, “Bunun farklı bir yanı var. Sıra dışı oluşu, testereyle kesilmesi, gövdenin baştan ayrılmış olması, balta kullanılması. Bu ölüm biçiminde balta da bıçaklar da kullanılmıştır. Testereden önce balta da kullanılmıştı. Adli Tıp raporunda var” dedi.

‘Kaldığı çiftlik evi Çatalca tarafında’

Soysal, Cem Garipoğlu’nun 197 gün boyunca saklandığı belirtilen çiftlik evinin yeri için “Muhtemelen Çatalca tarafları” diyen Soysal, zanlının iddia edildiği gibi 17 yaşında olmadığını da savundu: “Cem Garipoğlu 17 yaşında değil, 19 yaşındadır, 1990 doğumludur. Ben bunu anlayamıyorum nüfus kâğıdında bunu nasıl organize ettiler. Çünkü evinden birkaç tane kimlik çıkmıştı, o kimliklerde de soru işaretleri var. Üç-dört kimlik olduğu ifade ediliyordu.”

Garipoğlu ailesinin saklamaya yardımının açıkça görüldüğünü belirten Soysal, şu soruları yöneltti:

“197 gün boyunca kimler sakladı, kimlerden destek ve yardım aldı, o evde başka kimler vardı, bu süreçte kimlerle görüştü? Bu işin arka bahçesi kesinlikle aydınlanmalıdır.”

Garipoğlu’nun yakalanmadığını, ikna sonucu geldiğini söyleyen Soysal, bundan sonraki hukuki süreci, özellikle Adli Tıp sürecini çok yakından izleyeceklerini vurguladı.