Yeni iddaa ihalesi bugün; tek şirket giriyor

"Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli müşterek bahis oyunu" olarak bilinen "İddaa" için bugün yeni ihale yapılacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale Ankara'da yapılıyor. İhaleye gireceğini açıklayan tek şirket Turkcell iştiraki İnteltek (Mevcut servis sağlayıcı) oldu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Kasım'da yapılacağı açıklanan yeni iddaa ihalesi için halen iddaa'nın mevcut servis sağlayıcısı olan "İnteltek" şirketi tekrar giriyor. Turkcell çatısı altındaki İnteltek, 10 yıldır tek yetkili olarak oyunun lisans hakkına sahip...

Spor Toto Teşkilatı, iddaa oyunun ilk kez 2004 yılında başlatmıştı. Ardından 2008 yılında yenilenen ihale ile iddaa'yı oynatmak hakkını 10 yıllığına, yüzde 1.4 komisyon oranı ile İnteltek firması kazanmıştı.

İkramiye oranları artacak

Son Torba Yasa sonrası bahis oyunlarındaki ikramiye dağıtım oranı yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılmış bu yolla talihlilere ödenecek ikramiye artırılarak yasadışı bahislerle etkin mücadele hedeflenmişti.

Bugünkü iddaa ihalesi öncesi resmen yarışa katılacağını açıklayan tek şirket Turkcell iştiraki İnteltek oldu. İnteltek'in yüzde 55'i Turkcell'e 45'i ise Yunanistan merkezli Intralot'a ait.

Turkcell'de ihale açıklaması

Turkcell iddaa ihalesi için şu açıklamayı yaptı: Şirketimiz Yönetim Kurulu, %55 oranında bağlı ortaklığımız İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'nin, 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ihale hüküm ve şartları çerçevesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde düzenleneceği açıklanan "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi"ne katılmasına karar vermiştir....