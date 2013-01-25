Yeni İçişleri Bakanı'ndan ilk mesaj: Güneydoğu'da barış güvercini uçurtacağız

İçişleri Bakanı olması memleketi ve seçim bölgesi Mardin'de büyük sevinçle karşılanan Muammer Güler, "Güneydoğu'da barış güvercinleri uçurtacağız" dedi.

Mardin Milletvekili Muammer Güler'in kabine değişikliğinde İçişleri Bakanı olması seçim bölgesi Mardin'de büyük bir sevinçle karşılandı.

Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, kentin değişik yerlerine Muammer Güler'i tebrik afişleri astırdı.

Bu afişlerde, 'İçişleri Bakanlığı onuru Milletvekilimiz Muammer Güler ve şehrimize hayırlı olsun' denildi.

Mardinli işadamları da yıllardır AKP hükümetinden bakan beklediklerini belirterek, Muammer Güler'in, Mardin ve ülke için büyük bir şans olacağını söyledi.

Kabine değişikliği ile İdris Naim Şahin'in yerine İçişleri Bakanlığı'na atanan Muammer Güler de, "Güneydoğuda barış güvercinleri uçurtacağız. Herkesin mutlu, güvenli ve refah içinde olması için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.