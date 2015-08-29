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Yeni İçişleri Bakanı Selamı Altınok ilk kez konuştu: Görevi beklemiyordum

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, seçim hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmişti

29 Ağustos 2015 16:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı geçici Bakanlar Kurulu'nda İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, İçişleri Bakanlığı'na getirildi.Selami Altınok İstanbul'dan Ankara'ya giderken havalimanında konuştu. Selami Altınok, "Bakanlık görevini beklemiyordum" dedi.

İstanbul'dan sabah saatlerinde Ankara'ya gidişi öncesi Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda basın mensuplarına açıklama yapan Selami Altınok, “Bu bir bayrak yarışı. Bir görevden başka bir göreve gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize hizmet etmenin alanı ve sahası görev farklılığı yoktur. Bize tevdi edilen sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Başbakanımızın tevdi etmiş olduğu bu görevi de bundan önceki görevlerimde olduğu gibi elimden geldiğince memleketimize milletimize üstün hizmet anlayışıyla yerine getirmeye gayret edicez. Allah yar ve yardımcımız olsun. İstanbul'da 20 ay boyunca bu güzel insanlara ve şehre hizmet vermiş olmanın onurunu yaşadım. Onu bana Cenab-ı hak bahşetti. Bundan sonra da bütün memleketimize yeni verilen görev sebebiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bütün İstanbullulara bize göstermiş oldukları iyi niyete, samimiyete ve yardım için teşekkür ediyorum. Bu millete hizmet etmenin alanı, sahası yoktur. Her alan her zamanda mekanda görev yapmak şereftir! diye konuştu. 

Bir gazetecinin bakanlık bekleyip beklemediğine ilişkin sorusu üzerine de Altınok, “Beklemiyordum ama biz kamu görevlileri için görev beklenmez görev tevdi edilir. Böyle bir görevi büyüklerimiz tevdi etti. Şerefle elimizden geldiğinin en iyisini onların teveccühüne layık olma adına yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

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