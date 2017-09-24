"Yeni İBB Başkanı adayının seçileceği toplantıya Erdoğan da katılacak"

13 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş'ın istifa etmesi sonucu boşalan koltuk için belediye meclisinde grubu bulunan partiler, çalışmalarına başladı. AKP'li İBB Meclis üyelerinin, yeni adayı belirlemek için yapacağı toplantıya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ı istifaya götüren 5 imar değişikliğinin AKP’li meclis üyeleri tarafından aynen kabul edildiği gün İBB Meclisi’nde olağanüstü dakikalar yaşandı. İBB CHP Grubu Başkanı Ertuğrul Gülsever o gün mecliste “kabul oyu” veren 156 kişi olması gerektiğini, bunun için AKP’li meclis üyelerinin kapıları tuttuğunu belirterek, “Yine de 156 kişiye ulaşılmadan oylama yapıldı. Süreci yargıya taşıyacağız” dedi.

"159 kişi var dediler"

İBB Meclisi’nin olaylı geçen 21 Eylül günü, Topbaş’ın veto ettiği 5 imar değişikliği oylamaya sunuldu. CHP’li meclis üyeleri, oylama başlamadan önce salondaki üyelerin sayılmasını istedi. Meclisi yöneten Göksel Gümüşdağ, 159 kişinin geldiğine dair meclis salonu girişindeki deftere imza atıldığını belirterek, oylama yaptırdı. O günü gazetemize değerlendiren İBB CHP Grup başkanvekili Ertuğrul Gülsever, “Salonda 143 kabul oyu kullanan meclis üyesi vardı. Kabul oyu için 156 kişi gerekiyor. Kapıları tuttular, tuvalete göndermediler ama gene de içeride 159 kabul oyu kullanan kişi yoktu. Ben o gün de itiraz ettim. 143 kişiyle karar aldılar. Kameraların incelenmesini isteyeceğiz ve yargıya taşıyacağız” diye konuştu.

"İmza atmıyorlardı"

Gülsever, AKP’li meclis üyeleri ile Topbaş’ın arasının açılmasıyla ilgili de şöyle konuştu:

“Bugünün kavgası değil bu. 15 Temmuz’dan sonra Kadir Topbaş’ın gecikmeli olarak gelmesi söylentiye neden oldu. Rivayetler konuşuldu. ‘Kadir Topbaş gidiyor’ denildi. ‘İstifa et’ denildi. Kadir Topbaş da direniyordu. Damadının gözaltına alınması her an gidebileceği konusunda bir iklim yaratmıştı. ‘Hayır’ cephesi İstanbul’da yüzde 52 oy alması ve AKP’nin İstanbul’da ilk kez seçim kaybetmesi bu süreci alevlendirdi. AKP’yi sinirlendirdi. Bu da süreci hızlandırdı. Uzun zamandır meclis kararlarına da imza atmıyorlardı. Topbaş kendi imza atıyordu. Restleşme başladı. Topbaş’ın veto ettiği 5 dosya aynı gün meclisten geçti. Kavga oldu. Restleşme yaşandı.”

İBB borçlu

İBB Başkanı Topbaş’ın “Borçlu belediye bırakmıyorum” açıklamasının ardından İBB’nin 4.6 milyar borcu olduğu ortaya çıktı. CHP’li İBB Meclis Üyesi ve basın sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı borç miktarının 2 yılda iki kat arttığını söyleyerek, borçlanmanın 2 milyar 834 milyon lirasının dış borçlanma olduğuna dikkat çekti.

Babaya mesaj

Topbaş’ın oğlu Mustafa Topbaş, Twitter hesabından, “Hep gurur duydum seninle, nasıl duymayayım ki? Halka hizmete adanan bir ömür, 2004’ten bugüne dek süren müjdelenmiş şehrin başkanlığı, bize 2014’te herkesin etrafında birleştiği rakibe karşı yaşattığın seçim zaferin ve tabii en önemlisi görev süresince İstanbul’a yaptığın hizmetlerin. Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın” ifadelerini kullandı.

AKP'den yatıştırma açıklamaları

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Topbaş’ın istifasına ilişkin, “Biz hem belediyelerimizle hem hükümetimizle hem teşkilatlarımızla 2019’a doğru giderken, bütün bu sürecin siyasi olarak gözden geçirilmesi anlamında, sayın Cumhurbaşkanımızın da siyasete dönmesiyle birlikte şimdi Türkiye’yi 2019’a hazırlarken bazı görev değişiklikleri bazı yer değişiklikleri oluyor. Bunları görev değişikliği olarak görmek gerek. Bu siyasi partiden ayrılmak olarak algılanmasın” dedi.

"Kendi tercihi"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise “Sayın başkanımızın kişisel değerlendirmesi sonrasında aldığı bir karar. Bu kararına saygı duyduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Gerekçelerini sorgulamamız bulanık suda balık avlamaya benzer yanlış olur. Kadir ağabeyimize bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Partimizin üyesidir. Temenni ediyorum ki parti içinde hizmetlerine devam edecektir” diye konuştu.

CHP, istifa gizemine tepkili

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklamasında, “Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a acil çağrımızdır; İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın niçin istifa ettiği hemen açıklanmalıdır. Topbaş’ın istifası ne kişisel bir olay, ne de parti içi bir mesele, ne de nöbet değişikliği olarak geçiştirilemez. Aksi takdirde; yapılan bu müdahale, demokratik mekanizmaları hiçe sayan bir başka AKP darbesi olarak tarihe geçecektir” ifadelerine yer verdi. Topbaş’ın istifa etmek durumunda kaldığına, demokratik değerler açısından bu durumun kabul edilir olmadığına dikkat çeken Torun, son dönemde İBB yönetimine, Kadir Topbaş’ın otoritesini kıracak biçimde, AKP Genel Merkezi tarafından müdahale edildiğinin bilindiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksek Mimar Gülay Yedekci ise “Sadece bir istifadan bahsetmek mümkün değildir, kente ihanet oyunlarının İBB yüzüdür. Doğa her şeyi affeder ama talanın, rant uğruna katliamın affı yoktur. İstanbullular sizi affetmeyecek. İstanbul’un boğazına yağlı urganlar çektiler, şehrin kalbine hançer sapladılar. Yüzlerce rant projesine attığınız imzaların 5 projeyi onaylamayarak affını dilemeyin” dedi.

Gürsel Tekin: Cesur ol

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından “Sayın Kadir Topbaş, kendi partililerin sana kumpas kuruyorlar. Cesur ol ve kararı idare mahkemesine taşı. Yanındayız” demişti. Tekin dün de “Kadir Topbaş’a dün çağrıda bulunmuş veto ettiği dosyaları yargıya taşımasını istemiştim. O kaçtı. Gereğini CHP yapacak.Yargıya başvuracağız” diye yazdı.