Yeni HSYK'da görüş ayrılığı

T24 - Anayasa değişikliği ile yapısı değişen yeni HSYK’da, ünvanlı hakim ve savcı kararnamesinde Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in Adana’ya düz savcı olarak atanması başta olmak üzere birçok atamaya ilişkin görüş ayrılığı yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bazı HSYK üyeleri Cihaner’in “tenzili rütbe” anlamına gelecek atamasının da aralarında olduğu birçok atama kararına itiraz etti.

Yapılan oylamalar sonunda bu atamalar oyçokluğu ile gerçekleşti. Atamalara itiraz eden HSYK üyeleri de karara muhalefet şerhi koydular.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı kararname taslağında çok sayıda önemli değişiklik yapıldığı ifade edildi. Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin’in 190 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararname görüşmelerine katılmadığı öğrenildi. Bundan önceki ünvanlı kararnamesinde bakanlar görüşmelere katılıyordu. Ergin’in son kararname görüşmesine katılmaması bu yüzden dikkat çekti. Bu arada, önceki HSYK döneminde kararname krizi yaşanmasına neden olan bazı Ergenekon hakim ve savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesi talebi yeni HSYK’ya da taşındı. Önceki Kurul’dan yeni HSYK’ya geçilirken istifa etmeyen tek asıl üye olan Ali Suat Ertosun’un gündeme getirdiği bu doğrultudaki öneriler üyelerin talebiyle incelemeye alındı. Üyelerin bu önerileri incelemesinden sonra Ertosun’un önerileri Kurul’da görüşülecek.



Ertosun: Gizlilik kalksın

Bu arada HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, Vatan gazetesine halen yürürlükte olan HSYK Kanunu’na göre görüşmelerin gizli olduğunu, ancak Anayasa değişikliği doğrultusunda hazırlanan tasarıda gizliliğin kaldırıldığını hatırlattı. Ertosun “Ben son ünvanlı kararnamesi ile önceki dönemde verilen bütün kararlardaki gizliliğin kaldırılarak muhalefet şerhlerinin görülmesini istiyorum. Anayasa değişikliği sırasında çok söyledikleri gibi şeffaflığı istiyorlarsa bu yapılmalı” diye konuştu.



