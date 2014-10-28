Yeni HSYK'da görev dağılımı belli oldu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekilliği ve 3. Daire Başkanlığı'na Metin Yandırmaz, 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç, 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Yılmaz atandı.

Adli ve idari yargıdan seçilen Metin Yandırmaz milliyetçi kimliğiyle tanınıyor. Yine adli ve idari yargıdan seçimle gelen Halil Koç muhafazakar olarak biliniyor. Yargıda Birlik Platformu'ndan seçilen sosyal demokrat kökenli Mehmet Yılmaz 2. Daire başkanı oldu.

Mekanizma nasıl işliyor?

22 üyeli HSYK Genel Kurulu, en az 12 üye ile toplanıp yine 12 üyesiyle karar alabiliyor. Daireler ise 7 üye ile toplanıp 4 üye ile karar verebiliyor. HSYK Genel Kurulu'nda yürütme kontenjanından gelen 7 oyu garanti olan hükümet kanadı, Yargıda Birlik Platformu (YBP) ile ittifak kurduğu takdirde salt çoğunluk olan 12 oyun üzerine çıkarak 15 oyluk bir çoğunluğa ulaşabilecek.

3 dairede dengeler

1. DAİRE: Hakim-savcı atamalarına bakan en kritik daire. YBP listesinden gelen 8 üyeden 4'ünün 1'inci Daire'de görev yapacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanının seçtiği bir üyenin daha bu daireye verilmesi bekleniyor. Kanun gereği HSYK 1'inci Daire'de Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın da yer alması nedeniyle bu kritik dairenin toplanması ve karar almasında herhangi bir sorun yaşanması ihtimali ortadan kaldırılmış olacak.

2. DAİRE: Hakim ve savcıların terfisine karar verilip soruşturma sonuçlarıyla ilgili karar veren 2'nci Daire'de de hükümete yakın isimlerin çoğunluğu oluşturması muhtemel. YBP listesinden 2, Köşk kontenjanından 2 üyenin de bu daireye verilmesi bekleniyor. Ancak yüksek yargıdan 2, idari yargıdan 1 üye de 2'nci Daire'de görevlendirilecek. Oy dengesine bakılınca, yeni yapısıyla HSYK 2'nci Daire'den de hükümetin istemediği bir sonuç çıkması fazla beklenmiyor.

3. DAİRE: Soruşturma izinlerini veren ve HSYK 3'üncü Dairesi'nde de yeni bir yapı oluşturulacak. Bakan Bozdağ'ın, "HSYK 3'üncü Dairesi hakim ve savcılarla ilgili incelemeler konusunda büyük bir blokaj uyguluyor" şikayeti ortadan kalkacak. Bu kritik daireye de YBP listesindeki adli yargı hakim-savcıları arasından 2 üye, Köşk'ün atadığı 1, Adalet Akademisi'nden 1 üyenin görev yapması muhtemel.