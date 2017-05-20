Yeni HSK, 7 Haziran’da işbaşı yapacak

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın da doğal üye olacağı yeni HSK, 7 Haziran'da mesaiye başlayacak.

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın da doğal üye olacağı yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 7 Haziran'da işbaşı yapacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi.

2010'daki anayasa değişikliğiyle üye sayısı 7'den 22'ye çıkarılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), üç daireden oluşuyordu. Yeni düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" oldu. HSK, iki daire halinde 13 üyeyle çalışacak.

Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.

TBMM'nin seçtiği üyeler

Yeni düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçildi. TBMM'nin ilk kez seçtiği HSK üyeleri arasında Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey yer aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köseoğlu'nun hukuk alanında çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor. Halen HSYK üyesi olan Yargıtay Üyesi Arslan ise ikinci kez bu göreve tekrar seçilmiş oldu. TBMM'nin seçtiği tek kadın üye ise avukat Songül Yazar oldu.

Erdoğan'ın seçtiği üyeler

HSK'nın 4 üyesi de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçildi. Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seçti. Böylece HSYK Başkan Vekilliği görevini yürüten Yılmaz ve 1. Daire Başkanı Koç da yeni HSK'da yer aldı.

HSYK üyelerinin görevleri 6 Haziran'da sona erecek, yeni HSK üyeleri de 7 Haziran'da görevlerine başlayacak.