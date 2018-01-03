Yeni heyet 'hızlı' başladı; Berberoğlu’nu hükümlü yaptılar!

MİT TIR’ları haberleri nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklu yargılanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun dosyasına bakan istinaf mahkemesi heyeti, cezaevine yazdığı müzekkerede Berberoğlu’nu hükümlü yaptı. Yeni mahkeme heyeti bir gün önce göreve başlamıştı.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan mühimmat yüklü MİT TIR’larına ilişkin haberler nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezası verilerek tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu mahkûmiyet kararını bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de TIR’lardaki mühimmata ilişkin fotoğrafın gazetemizde yayımlanmadan önce 21 Ocak 2014’te Aydınlık gazetesinde yayımlanması nedeniyle gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağını kaydederek hükmü bozmuştu. Bozma kararının ardından dosyanın yollandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, iadenin ardından yargılamanın istinaf mahkemesinde yapılmasına hükmedilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nden 1 Aralık 2017’de görülen ilk duruşmada savcı, eksikler giderilmeden müebbet hapis cezasının onanması yönünde görüş bildirmişti. Heyet, Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 16 Ocak’a ertelemişti. Bu kararın ardından 28 Aralık’ta heyetin başkanı ve kıdemli üyesi görevlerinden alındı.

Tutukluluğunun devamına hükmedilen Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, 28 Aralık’ta bu karara itiraz etti. İtiraz 29 Aralık’ta reddedildi. Ret kararını veren heyetin başkanı ve kıdemli üyesi 2. Ceza Dairesi’ndeki görevlerine bir gün önce getirilmişti.