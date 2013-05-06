Yeni hedef yerli nükleer santral

Enerji Bakanı Taner Yıldız, "8 üniteden sonra yerli nükleer santral hedefimizi büyük ihtimalle hayata geçireceğiz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, basın toplantısında enerjiyle ilgili gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nükleer santralde EÜAŞ'ın yüzde 49 veya yüzde 25-30 arasında hissesinin olabileceğini, bu konunun önümüzdeki aylarda netleşeceğini bildiren Yıldız, nükleer santrallerin hisse yapısına ilişkin, "Halka arz veya blok satışa ilişkin kararlaştırılmış bir yol haritamız yok, her ikisinin de zeminini hazırlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Nükleer santrallerin devreye girmesiyle yılda 7.2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önünün de kesilmiş olacağını söyledi.