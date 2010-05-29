Yeni Hazine Bakanı zor durumda

T24- İngiltere'nin Liberal Demokrat Partili yeni Hazine Bakanı David Laws, harcamalarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle zor durumda kaldı.







Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, ''Laws, vergi mükelleflerinin 40 bin sterlinlik parasını birlikte yaşadığı partnerinin evinde oda kiralamak için kullandı.'' Gazete, Laws'un 8 yıl boyunca ayda yaklaşık 950 sterline partneri James Lundie'nin iki ayrı evinde odalar kiraladığını yazdı.



Laws olayın ardından özür dileyerek, parayı hemen geri ödeyeceğini söyledi ancak ülkede yeni Hazine Bakanının istifa edip etmeyeceği tartışılıyor.



İngiliz parlamentosu 2006 yılında çıkardığı bir kuralla milletvekillerinin ''partner ya da eşlerinden bir mülkü kiralamalarını'' yasaklıyor.



İngiltere'de 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti kurmuştu. Hükümetin ilk icraatı, ülkenin dev bütçe açığını azaltmak için milletvekili maaşları dahil bir çok alanda kısıtlamalara gitmek oldu.



Kesinti planının açıklandığı basın toplantısında Hazine Bakanı David Laws, ''bakanların artık makam araçları ve şoförlerinin olmayacağını, güvenliğin yoğun olarak sağlanması gereken yerler dışında toplu taşıma araçlarını kullanacaklarını veya yürüyeceklerini'' söylemişti.



Kraliçe 2. Elizabeth de bu hafta açıkladığı koalisyon hükümetinin 18 aylık programında, milletvekillerinin usulsüzlük yaptıkları tespit edilirse, bölgelerindeki seçmenler tarafından görevlerinden alınabileceğini içeren bir yasa tasarının bulunduğunu ifade etmişti.