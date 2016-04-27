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Yeni Hayat: Paralele delil için 19 El Kaide üyesine polislerden şikâyetçi olup olmadığı soruldu

'İllegal dinleme'lerle ilgili soruşturma dosyasına ilişkin iddia...

27 Nisan 2016 11:59

Devletin yönetimin kayyum atayarak el koyduğu Zaman gazetesinden ayrılan bir grup gazetecinin kurduğu Yeni Hayat gazetesi, mahkeme kararıyla geçmiş yıllarda teknik ve fiziki takibe alınan terör örgütü El Kaide mensuplarının, emniyete davet edilip, haklarında "paralel yapı" iddiasıyla soruşturma yürüten polislerden şikâyetçi olup olmadıklarının sorulduğunu öne sürdü.

Bayram Kaya imzasıyla yayımlanan haberde, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçmişte yine aynı şube ekipleri tarafından yapılan bütün dosyaları incelemeye aldığı, bu kapsamda aralarında terör örgütleri El Kaide, DHKP/C ve MLKP militanlarının da olduğu bazı şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı belirtildi. Haberde, "Öncelikli olarak DHKP/C’ye yakın M.Y. S.M. K.Ü. Ş.K ve E.T. gibi isimlere geçmiş yıllarda haklarında illegal dinleme yapıldığı yönünde bilgilendirme yapıldı. Soruşturmayı yapan emniyet mensuplarından şikâyetçi olup olmadıkları soruldu. Bazı DHKP/C’liler de soruşturmayı yürüten emniyet mensuplarından şikâyetçi oldukları yönünde bilgilendirmede bulundu" ifadeleri yer aldı. 

Haberde, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu'nun “paralel yapı” iddialarıyla ilgili "Henüz bu iddianın ispatlanmadı, mahkemeden bu konuda herhangi bir kararın çıkmadı" sözleri de hatırlatıldı.

 

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