Yeni havalimanından ilk uçuş tarihi belli oldu

İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları ise KKTC ve Azarbeycan'a gerçekleştirilecek.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin İstanbul 3. havalimanına geçiş süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Havacılık tarihinin en büyük taşınmasının gerçekleşeceğini kaydeden Aycı, THY'nin taşınmasının 5 bin TIR'la 45 saatte biteceğini belirtti.

Aycı, "76,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulmuş olan, Bozcaada'nın iki katı büyüklüğünde bir havalimanından bahsediyorum. Terminalde kullanım alanı 1,4 milyon metrekare. Tüm fazlar tamamlandığında 6 pistle beraber çalışacak. Dünyanın 35 bin metrekare ile en büyük duty freelerine sahip" diye konuştu.

Aycı, 33 bin THY personelinin 3. havalimanına geçeceğini söyledi.

"Şehir merkezine 26 dakikada ulaşılacak"



Aycı, metronun açılmasıyla havalimanından 26 dakikada şehir merkezine ulaşılacağını ifade etti.

Yeni havalimanından ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14.00'te İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

Havalimanına taşınma 29 Ekim'den itibaren başlayacak.

THY'den 14 milyar liralık hasılat

Bu arada THY, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yıl aynı dönemdeki zararın ardından kâra geçti. Geçen yıl ikinci çeyrekte 194 milyon lira zarar açıklayan şirket 441 milyon lira net kâr açıkladı.

Şirketin KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek finansal tablolara göre toplam hasılatı yüzde 48 artışla 13.84 milyar lira oldu.



KAP'a gönderilen açıklamalarda ayrıca, 2018'de toplam 75 milyon yolcu ve yüzde 81 doluluk oranı ile yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri hedeflendiği ifade edildi.



Yolcu sayısı ayda 43 milyonu aştı



Bu arada THY'nin yolcu sayısı temmuzda yüzde 3,8 artışla 7,5 milyon oldu. Artış iç hatlarda yüzde 2.6, dış hatlarda yüzde 4.7 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı ocak-temmuzda ise yüzde 15.2 artışla 43.2 milyon olarak gerçekleşti. İstanbul'un yeni havalimanının 29 Ekim'de açılması bekleniyor.