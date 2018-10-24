Yeni havalimanına ulaşım 2 ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 29 Ekim'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüslerin ücretinin yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın otoparkından ise 2 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanılacak.

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Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarının her şey dahil bilet fiyatını 59 Türk Lirası (TL) olarak belirlemişti. Ancak Yeni havalimanına ulaşımın nasıl olacağı netlik kazanmamıştı. 3. havalimanına sadece tek hat belediye otobüsü giderken, şehir merkezinden özel otomobille yaklaşık 33 TL'ye gidildiği, taksi ücretinin ise 190 TL'yi bulduğu belirlenmişti.

Havalimanı son olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin protesto eylemleriyle gündeme gelmişti. Halen 30’dan fazla işçi ve sendika temsilcisi tutuklu bulunuyor.