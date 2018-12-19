Yeni havalimanına taşınma mart ayına ertelendi

İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma konusunda dün gerçekleştirilen toplantıdan ertelenme kararı çıktı. Taşınmanın mart ayına erteleneceği bildirildi.

29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı toplantı İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, SHGM Genel Müdürü Vekili Bahri Kesici, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İGA yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.



Yapılan görüşmeler neticesinde taşınmanın 2019 Mart ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.