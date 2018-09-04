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Ekonomi

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

(Ayrıntılar, gelişmeler ve eklendi) Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye, birisi üç

04 Eylül 2018 17:47

(Ayrıntılar, gelişmeler ve eklendi)
Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - İlk etabı 29 Ekim\'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı\'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye, birisi üçlü konsorsiyum üç teklif verildi.
İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif verdiler. İhale Komisyonu Sarılar Turizm\'in teklifini geçersiz saydı.
İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm\'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.

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