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Ekonomi

Yeni hal yasası tüketiciyi rahatlatacak

Sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 25 düşürmesi beklenen yeni hal yasası tüketiciye rahatlık sağlayacak.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, kamuoyunda “hal yasası” olarak bilinen yasa ile bundan sonra, laboratuvarı, soğuk hava depolama veya ambalajlama tesisi olmayan halin kalmayacağını ve bunlardan yoksun yeni hallerin de kurulamayacağını bildirdi.


Ergün, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen toplantıda, yeni hal yasası hakkında bilgi verdi. Ergün, “Hallerin güçlenmesini ve kapasitelerinin artmasını istiyoruz” dedi. Ergün, sebze meyve ticaretinde  yüzde 70 kayıtdışılık olduğunu, ürünlerin yüzde 25’inin de tarladan pazara gelemeden zayi olduklarını hatırlattı.  Ergün, sistemin kayıt altına alınması halinde yüzde 25 bir ucuzlama beklediklerini kaydetti.

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