Yeni hal yasası tüketiciyi rahatlatacak

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Ergün, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen toplantıda, yeni hal yasası hakkında bilgi verdi. Ergün, “Hallerin güçlenmesini ve kapasitelerinin artmasını istiyoruz” dedi. Ergün, sebze meyve ticaretinde yüzde 70 kayıtdışılık olduğunu, ürünlerin yüzde 25’inin de tarladan pazara gelemeden zayi olduklarını hatırlattı. Ergün, sistemin kayıt altına alınması halinde yüzde 25 bir ucuzlama beklediklerini kaydetti.