Yeni haftada döviz fiyatları

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmelerin izleneceği piyasalarda dövizler yeni haftaya geçen haftanın sonun günündeki düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Cuma günü 120 bin 665 puan ve 121 bin 581 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 0.32 düşüşle 120 bin 151 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi de 170 bin 82 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.32 düzeyindeyken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 artışla 11.11 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

Dolar en düşük 6.0440 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

Euro en düşük 6.5559 lira ve en yüksek 6.5747 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.8872 lira ve en yüksek 7.9103 lirayı gördükten sonra 7.89– 7.90 lira aralığında hareket ediyor. (DHA)