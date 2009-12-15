Yeni Guantanamo ABD'de olacak

T24 - Guantanamo Üssü'nü kapatmaya hazırlanan ABD yönetimi, buradaki tutukluların bazılarını ABD'nin Illinois eyaletindeki bir başka hapishaneye nakledecek.





Guantanamo tutuklularının yeni durağı olacak olan ABD'deki Thomson Islah Merkezi.



Küba'daki Guantanamo Üssü'nü kapatmaya hazırlanan ABD, terör zanlısı olarak bu hapishanede tutulan bazı esirleri, ABD'nin Illinois eyaletindeki bir başka hapishaneye nakledecek.



Msnbc'nin haberine göre, konuyla ilgili resmi açıklamayı bugün Beyaz Saray'da Illinois Senatörü Richard Durbin ve Illinois Valisi Pat Quinn yapacak.



Illinois'nin kırsal bir bölgesinde bulunan Thomson Islah Merkezi'nin Guantanamo tutuklularının yeni hapishanesi olarak hizmet verme emrinin ABD Başkanı Barack Obama tarafından verildiği belirtildi.



Yeni Guantanamo olarak hizmet verecek, Thomson Islah Merkezi Mississippi nehrinin kenarında bulunuyor.



Illinois'deki hapishaneye 100 kadar Guantanamo tutuklusu dışında federal tutuklular da yerleştirilecek.



Guantanamo Üssü'nün kapatılması ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim öncesinde verdiği önemli sözlerden biriydi. Obama Guantanamo'da bulunan tutukluların yargılanabilmesi için Amerikan hapishanelerine transfer edileceğini söylemişti.

