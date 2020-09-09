Yeni girişimlerin yüzde 20'sinin bir yılda, yüzde 35'inin iki yılda elendiği ortaya çıktı

2018 yılında yola çıkan girişimlerin yüzde 81,3’ü 2019 yılında da ayakta kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2017 yılında kurulan girişimlerin iki yıllık hayatta kalma oranı ise yüzde 64,1 olarak gerçekleşti. Bu, yeni girişimlerin yaklaşık yüzde 20’sinin ilk yılda, yüzde 35’inin ise iki yılda elendiğini gösteriyor.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında yüzde 30,2’si imalat, yüzde 22,1’si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 12,4’ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İstihdama göre ise hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında yüzde 28,7’si imalat, yüzde 20,7’si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11,7’si ise inşaat sektöründe yer aldı.

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin yüzde 25,8’i orta düşük, yüzde 9,7’si orta yüksek, yüzde 0,8’i ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.