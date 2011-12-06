-Yeni gezegen bulundu WASHINGTON (A.A) - 05.12.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Güneş Sistemi'nin dışında birçok bakımdan dünyaya şaşırtıcı biçimde benzeyen yeni bir gezegen bulduğu bildirildi. Bilimadamları, yeni gezegenin yüzeyinde sıcaklığın yaklaşık olarak 72 derece olduğunu, yıldızının Güneş'e ikize kadar benzediğini, muhtemelen su ve toprağa sahip olduğunu söyledi. Yeni gezegenin NASA'nın ''gezegen avcısı'' teleskopu Kepler tarafından bugün yaşanabilir bölgenin ortalarında bulunduğu, bunun da yaşam koşullarının uygunluğuna işaret ettiği belirtiliyor. Kepler'in ilk defa Güneş Sistemi'nin dışında yaşanabilir bölgede ne çok sıcak ne de çok soğuk bir gezegen bulduğu kaydedildi. Astronomlar sözü edilen bölgede daha önce iki kez gezegen bulduklarını açıklamışlar ancak yaşam için umut vadetmeyen gezegenlerden birinin konumunun çok tartışmalı olduğu, diğerinin de sıcak sınırda olduğu belirtilmişti.