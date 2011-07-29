Yeni Genelkurmay Başkanı Necdet Özel

T24- Işık Koşaner'in görev süresinin dolmasına iki yıl bulunmasına karşın emekliliğini istemesi 2013 yılında Genelkurmay Başkanı olması beklenen Jandarma Genel Komutanı Org. Necdet Özel'i bu göreve iki yıl önce taşıyacak. Koşaner ile birlikte Hava, Deniz ve Kara kuvvetleri komutanlarının da çekilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. İmzalanan bu kararnameyle Orgeneral Özel'in Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin önündeki engel kalktı ve Başbakanlık'tan gelen açıklamayla Necdet Özel, Genelkurmay Başkanvekili oldu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay'ın emeklilik kararları; kuvvet komutanlarının görev sürelerinin zaten dolacak olması nedeniyle, olası bir Genelkurmay Başkanlığı krizini gündeme getirdi. 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak YAŞ'ta kuvvet komutanlıklarına atama yapılabilmesi için, ilk olarak, buralara isim öneren Genelkurmay Başkanlığı koltuğunun doldurulması gerekiyordu. Ankara'daki yoğun görüşme trafiği sonunda, teamüller gereği aday olan tek isim Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Koşanaer ile kuvvet komutanlarının emekilik kararları sonrası, Orgeneral Necdet Özel BaşbakaN Erdoğan ile Başbakanlık'a 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Orgeneral Özel buradan Çankaya Köşkü'ne geçerken, Başbakan Erdoğan'ın da adresi Köşk oldu. Gül, Erdoğan ve Özel arasındaki görüşme sonrası Köşk'ün son konuğu Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala idi. Ala'nın ayrılmasının ardından da beklenen açıklama geldi ve Özel'in önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ardından da Genelkurmay Başkanlığı'na atandığı duyuruldu.

"Genelkurmay Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanun" başlığını taşıyan 1324 sayılı yasanın 8. maddesi şu hükmü taşıyor:

"Genelkurmay Başkanı; Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını yapmış general ve amiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır."

Koşaner ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in de emekliliklerini istemeleri nedeniyle TSK'nın zirvesinde kuvvet komutanı kalmadı. Yasanın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek ismin "kuvvet komutanlığı yapmış" olmasını şart koşması, özel bir formülü gündeme getirdi.

Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Koşaner'in 2013 yılında olağan görev süresi dolarak emekli olmasının ardından da Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi beklenen Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel için, bu sürecin iki yıl öne çekilmesi gündeme geldi.



İstifaların hemen ardından Erdoğan tarafından Başbakanlığa davet edilen Özel'in, formülü kabul etmesiyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması gerçekleşti, ardından da Bakanlar Kurulu'nun teklifi, Cumhurbaşkanı'nın da onayıyla Genelkurmay Başkanlığı'na getirildiği açıklandı.

Bu formüle göre, yeni Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en kıdemli iki orgeneralin ismi geçiyor. Bu isimler, halen 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Genelkurmay 2. Başkanı Arslan Güner. Güner, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşinin başörtüsünü havaalanı karşılamasında proteisto etmek iddiasıyla, Kıvrıkoğlu da KKTC görevi sırasındayken hükümete tavır koymak iddiasıyla eleştirilmişti.



Org. Necdet Özel kimdir?







1950 yılında Ankara’da doğan Orgeneral Necdet Özel, 1969 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1970 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu.

1978 Yılına Kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde Takım Ve Bölük Komutanlığı yapan Özel, 1980 Yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından Kurmay Subay olarak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Ve Eğitim Şube Plan Ve Harekat Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği İşlem Ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Proje Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı Ve 9’uncu Piyade Tümen 17’nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1995 Yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim Ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İç Güvenlik Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu, 1999 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüten Özel, 2003 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 7’nci Kolordu Komutanlığı Ve Kara Kuvvetleri Eğitim Ve Doktrin Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etti ve Ege Ordusu Komutanlığı görevine atandı.

Özel, 30 Ağustos 2008'de 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Org. Özel, evli ve bir çocuk babası.