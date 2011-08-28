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Dünya

Yeni Gandhi açlık grevini bitirdi

Hindistan'da yolsuzlukla mücadelede reform yapılması isteğiyle açlık grevi başlatan Anna Hazare açlık grevini sona erdirdi.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hindistan'da yolsuzlukla mücadelede reform yapılması isteğiyle açlık grevi başlatan Anna Hazare açlık grevini sona erdirdi.
 

Parlamentodan yapılan açıklamada, taleplerinden bazılarının kabul edildiğinin bildirilmesinin ardından, 5 yaşında bir kız çocuğunun getirdiği meyve suyunu içen 74 yaşındaki Hazare, açlık grevine son verdi.


Başlangıçta, başbakandan en düşük seviyeli köy bürokratına kadar denetleme yetkisine sahip güçlü bir yolsuzlukla mücadele ombudsmanlığı oluşturulması yönündeki teklifinin Hindistan parlamentosundan geçirilmesini isteyen Hazare, ''evin bilincinde olma'' başlığıyla yapılan, bazı taleplerinin prensipte kabul edildiğini ilan eden, bağlayıcılığı olmayan parlamento açıklamasını yeterli görerek açlık grevini sona erdirme kararı aldı.


Hindistan'da yolsuzlukla mücadelede yaptığı eylemle ülkedeki yolsuzluklardan bezmiş bir Hintli orta sınıfı harekete geçirmeyi başaran Hazare, açlık grevine 16 Ağustos'ta başlamıştı.


Hazare, usulsüz protesto yaptığı gerekçesiyle geçen hafta tutuklanmış, birkaç gün sonra da serbest bırakılmıştı.

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