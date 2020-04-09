T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

09 Nisan 2020 07:18

Eminönü’nde bulunan Yeni Galata Köprüsü, gemi geçişi ile bakım, onarım çalışmaları sebebiyle gece saatlerinde araç ve yaya trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Eminönü’nde bulunan Fatih ve Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yapılacak olan bakım, onarım çalışmaları için araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapatılan köprü, saat 02.30’da gemi geçişi için açıldı.

Saat 02.30 ile 03.30 arası olan Yeni Galata Köprüsünün trafiği Haliç Köprüsü üzerinden gerçekleştirildi. Köprü gemi geçişinin ardından tekrar araç ve yaya trafiğine açılacak.

ETİKETLER

yeni galata köprüsüeminönü köprüsühaberkapatıldı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24