Yeni futbol sezonu Süleyman Seba'ya adandı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ düzenledikleri basın toplantısında yeni sezona dair fair play mesajları verirken 2014-2015 sezonunun da Süleyman Seba adına oynanacağını açıkladılar. Demirören yöneticiler ve taraftarlara dostluk adına hareket etmeleri için mesajlar verirken futbolculara da önemli uyarılarda bulundu; "Şiddeti körükleyen bazı futbolcuların aramızda barınamayacağı yeni bir dönem başlatıyoruz." Demiören futbolu sportmenlik dışı davranışlardan arındırmak için devletin de tam desteğini aldıklarını söyledi.

TFF'nin İstinye'deki merkezinde yapılan basın toplantısında, Soma yararına Manisa'da oynanan TFF Süper Kupa'da yaşanan olayların ardından sorumlu Federasyon olarak açık ve kararlı bir tavır alındığını vurgulayan Demirören, devletin tam desteğiyle futbolu sportmenlik dışı davranışlardan arındırmak için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Başkan Demirören'in basın toplantısında Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de katıldı.

Demirören'in yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:

"Sezonun hemen öncesinde Manisa'da Süper Kupa Finali'nde, üstelik futbolun toplumsal sorumluluk, birlik ve dayanışma adına oynandığı bir ortamda yaşanan olaylar futbol camiasını derinden üzdü ve düşündürdü.

Biz sorumlu Federasyon olarak, önlem alınmadığı takdirde Türk futbolunun saygınlığını tehdit edecek bu çirkin manzara karşısında açık ve kararlı bir tavır alıyor, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu tavrı desteklemeye çağırıyoruz.

2014-2015 Futbol Sezonu ile birlikte Türk futbolunda artık yeni bir sayfa açıyoruz.

Bundan böyle sahalarımızı savaş alanına çeviren sözde taraftarlar, demeçleriyle ekranlarımızı işgal eden kimi yöneticiler ve başkanlar, yorumlarıyla çirkinliklere çanak tutan bazı medya mensupları ve hırçınlıklarıyla şiddeti körükleyen bazı futbolcuların aramızda barınamayacağı bir süreci başlatıyoruz.

Devletimizin ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tam desteğiyle, futbol ortamını tüm çirkinliklerden ve sportmenlik dışı davranışlardan arındırmak için gereken her şeyi yapacağız. Şimdi, futbol camiasını oluşturan tüm unsurlara bazı hatırlatmalarda bulunmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz:

Eski kırgınlıkları gündemde tutarak futbol ortamını geren, sürekli kavga eden yöneticiler gelin daha güzel bir lig adına, bu kötü alışkanlıktan bir an önce vazgeçelim. Camianıza sahip çıkmak bahanesiyle verdiğiniz demeçlerin tüm Türkiye'ye zarar verdiğini artık anlayın. Maçlardan önce taraftarları galeyana getirecek gelişi güzel açıklamalar yapmadan lütfen bir değil üç kez düşünün.

Sahada ter döken futbolcularımız, maçlardan sonra tüm kameralar size çevrilmişken, çoluk çocuk milyonlarca insana hitap ettiğinizin bilincinde olun, herhangi birisi gibi değil, örnek bir sporcu gibi davranın. Maç kaybedin, kupa kaybedin, para kaybedin ama asla kendinizi kaybetmeyin. Rakibiniz yenildiğinde kontrolsüzce sevinerek onu tahrik etmek yerine, kendinizi onun yerine koyun, üzüntüsüne saygı duyun.

6259 Sayılı Yasa'nın yaptırımlarını zihninizden çıkarmayın. Hakimlerimiz, savcılarımız, emniyet güçlerimiz sizler kanun uygulayıcı olarak, lütfen bu yasayı etkili kılmak için gereğini yapın. Biz nasıl sportmenlik dışı hareketlerde bulunan futbolcularımıza ceza veriyorsak, lütfen siz de, onlara hakaret ve küfür edenlerin cezasını hakkıyla verin, adaleti sağlayın.

Futbol sahalarını cehenneme çevirenlerin, sahaya girip futbolcuya tekme atacak kadar kendinden geçenlerin cezasını tam verin.

Komik savunma cümlelerine itibar etmeyin, arka çıkanlara meydan vermeyin, iyi niyetinizin istismar edilmesine göz yummayın.

Medya mensupları olarak reyting ya da tiraj uğruna doğruluğu kanıtlanmamış haberlere, kötü örneklere, tahrik edici demeçlere prim vermeyin, sayfalarınızda ekranlarınızda bunlara yer vermeyin.

Gerçek bir futbol taraftarı olarak gönül verdiğiniz renklerden önce, barışın ve kardeşliğin, bizi insan yapan değerlerin taraftarı olun. Birlik ve beraberliği savunalım, "ben" yerine her zaman "biz" demeyi benimseyelim.

Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz anlarda, hak arama adına çizgiden çıkmayın, yeni haksızlıklara bizzat vesile olmayın. Yıldızları sayarken birbirinizi saymayı unutmayın, şampiyonluk mücadelesi verirken, asıl önemli olanın gönüllerin şampiyonu olmak olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Federasyon olarak bütün bu hatırlatmalarla beraber, futbolumuzun saygınlığını korumak için gerekli tüm somut girişimleri yapacağımızı, bu konudaki tüm uygulamaların ve yaptırımların öncüsü, savunucusu ve takipçisi olacağımızı futbol kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyoruz.

Bu sezon tüm etkinliğiyle yürürlüğe giren e-bilet ve Passolig sistemi bunların sözde kalmayacağının ilk kanıtı olacaktır.

Bunların yanı sıra, bu konudaki kararlığımızı futbol camiasıyla paylaşmak, bu konuda duygu ve tavır birliği yaratmak için, 2014-2015 Futbol Sezonu'nu, hepimizi birleştiren sembol bir kişiliğe, futbolumuzun efsane ismi, rahmetli Süleyman Seba'ya adamaya karar verdik.

Çünkü Süleyman Seba taraftarken diğer renklere saygısıyla, futbolcuyken meslektaşlarına karşı efendiliğiyle, yöneticiyken centilmenliğiyle, başkanken efendiliği, centilmenliği ve saygısıyla, ömrünün sonuna kadar da duruşuyla, hayatının her aşamasında futbolun saygınlığı konusunda hepimize örnek oldu. Vefatıyla da hepimize, tüm farklı renklerimize rağmen, futbolun en güzel değerleri etrafında bir araya gelebileceğimizi gösterdiği, "biz" olabileceğimizi kanıtladığı için, bu sezona Süleyman Seba Sezonu adını verdik.

Süleyman Seba Sezonu Yeni Türkiye ve futbolun gerçek dostlarına hayırlı olsun.

Kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım."