-YENİ FRANSIZ ELÇİ TRABZONSPOR SEVDALISI PARİS (A.A) - 17.06.2011 - Fransa'nın, Ankara'ya yeni atadığı büyükelçisi Laurent Bili'inin, koyu Trabzonspor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin Paris'teki UNESCO neznindeki Türkiye Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu, yeni büyükelçinin Ankara'ya gidişi dolayısıyla Paris'teki konutunda bir resepsiyon verdi. Türkiye'de daha önce 1994-1999 yıllarında Ankara'daki Fransa büyükelçiliğinde katip olarak görev yapan Fransız diplomat, Trabzon valiliğinde staj yaptığı dönemde Trabzonspor'a ciddi bir şekilde gönül verdiğini belirtti. Fransa'nın yeni büyükelçisi Bili, ''Ben, kentte geldiğimde kaldığım yurtta, Trabsonspor'un bir futbol maçına yaklaşık yüz kişiyle birlikte izledim ve yaşadığım o coşkulu ilk maçın ardından, o günden bu yana Trabzonspor'u destekliyorum''dedi. Yeni büyükelçi, Trabzonspor'un o günden bu yana bütün maçlarını yakından takip ettiğini ve başarılı olmasını istediğini söyledi. Fransa'nın yeni büyükelçisi, kendisinin de Fransa'nın kuzeyindeki Bregtagne bölgesinden geldiğini sözlerine ekledi. Emeklilik dönemindeki Türkiye'de yaşamak istediğini de dile getiren büyükelçi, Türkiye ve Fransa arasındaki siyasi konulardaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.