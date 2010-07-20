-YENİ FORMALAR CUMA GÜNÜ TANITILACAK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda giyilecek formalar, 23 Temmuz Cuma akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak organizasyonla basına ve davetlilere tanıtılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, gecede formaların yanı sıra Thermocool-Fresh teknolojisiyle üretilen yeni sezon A takımlar antrenman ve kamp ürünleriyle Fenerium Sonbahar-Kış Koleksiyonu da taraftarın beğenisine sunulacak. Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonuna ait formaların satışına ise 24 Temmuz Cumartesi günü başlanacağı duyuruldu.