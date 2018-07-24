Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Nevzat Tarhan'ın "Ben şu an yeni FETÖ kim olacak diye bekliyorum" açıklamasından hareketle ''Yeni FETÖ kim olacak...' sorusunu gündeme getirdi. "Tarikat fotoğraflarını, etrafında neredeyse ordu besleyen 'âlem kabadayılarını'

izleyin'' diyen Özkök, ''Bilin ki 'Yeni FETÖ kim olacak'' sorusunun cevabı orada" dedi.

'FETÖ'yü dönemlere ayıran Özkök, sızma döneminde 13, altın vuruş döneminde ise 3 Maliye Bakanı'nın görev yaptığını belirtti. Hürriyet yazarı köşesinde, örgütün dev bir ticari canavara dönüştüğü dönemde 16 Maliye Bakanı'nın "Kardeşim sen bu parayı nereden buluyorsun” demediğini vurguladı.

Özkök'ün "Bahis açıldı: Yeni FETÖ kim olacak" başlıklı yazısı şöyle "

‘BEN şu an yeni FETÖ kim olacak diye bekliyorum. Dini gruplar ticarileşirse siyasileşir ve dünyevileşirse her zaman kullanılır...’

Bu sözler dün iktidara en yakın gazetelerden Takvim’de yayınlandı...

Ali Değirmenci’ye verdiği mülakatta söyleyen kişi Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Nevzat Tarhan.

Madem durum böyle... Biz de “Yeni FETÖ”yü beklerken “Eski FETÖ”nün tarihini bir kere daha hatırlayalım.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan komisyonun hazırladığı raporda, FETÖ çetesinin tarihçesi şöyle anlatılıyor:

- Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 günü Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğdu...

1945 yılından itibaren Kuran okumayı öğrendi.

Rapora göre örgütün palazlanma ve devlete el koyma tarihinde 3 aşama var...

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- 12 Eylül 1980 darbesine kadar geçen bölüm:

Raporda bu döneme “Kuruluş, temellenme ve kadrolaşma dönemi” deniyor...

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- 12 Eylül 1980-28 Şubat 1997 arası: Raporda buna “Devletin kılcal damarlarına kadar sızma dönemi” deniyor...

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- 28 Şubat 1997-15 Temmuz 2015: İşte buna “Altın Vuruş-Kıyam-Huruç dönemi”deniyor...

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Dün şöyle küçük bir araştırma yaptım.

FETÖ’nün asıl gelişmesini 1980’den bu yana alacak olursak...

Bu dönem içinde 20 Türk hükümeti kurulmuş.

Bu demektir ki... 20 başbakanımız olmuş...

Bunların 9’u 1997 sonrası...

7’si ise Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi...

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Sayın Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 54’ncü Maliye Bakanı...

Bu demek ki...

- FETÖ’nün “devletin kılcal damarlarına sızma döneminde” 13 Maliye Bakanı...

- “Altın Vuruş, Kıyam, Huruç”döneminde 3 Maliye Bakanı görev yapmış.

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Şimdi sorum şu...

Böylesine dehşet bir örgüt hepimizin gözü önünde kuluçkaya yatar, “Işık Evleri”ni, “Altın neslini” yumurtlar, palazlanır, azmanlaşır, dev bir ticari canavar haline gelirken, bu dönemlerde görev alan 16 Maliye Bakanı ne yapmış...

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Vergi idaresinin bir memuru merak edip, gidip “Kardeşim sen bu parayı nereden buluyorsun” demiş mi...

Deseydi, diyebilseydi bütün bunlar başımıza gelir miydi...

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Gelelim başlıktaki soruya...

Yeni FETÖ kim olacak...

Tarikat fotoğraflarını, etrafında neredeyse ordu besleyen “âlem kabadayılarını” izleyin...

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Aklınıza “Yahu bu adamlar bu parayı nereden buluyor” sorusu geliyorsa...

Bilin ki “Yeni FETÖ kim olacak” sorusunun cevabı orada...

Ülkenin laiklerine kumpas

Muhafazakarına ise darbe

ŞİMDİ şu üç gerçeği de alt alta yazayım.

- GERÇEK BİR: FETÖ’nün palazlandığı 35 yıl içinde, HDP hariç, Türkiye’nin şu andaki mevcut veya mevcut olmayan bütün partileri iktidar veya iktidar ortağı olmuş.

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- GERÇEK İKİ: Bu 35 yıl içinde FETÖ örgütü bu ülkenin Atatürkçülerini, laiklerini, modernlerini, ülkücülerini şu veya bu kumpaslarla hapse attırmış, intiharlara sürüklemiş, hayatlarını kaybettirmiş.

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- GERÇEK ÜÇ: Bu 35 yıl içinde FETÖ örgütü bu ülkenin muhafazakâr iktidarını devirmek için bir askeri darbe girişiminde bulunmuş, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın ve ailesinin hayatına kastetmiş, 250’ye yakın insanı öldürmüş.

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Bu üç gerçek ortadayken... İktidar yanlısı medyada bile “Yeni FETÖ kim olacak”totoları oynanmaya başlamışken... Aziz Atatürk’ün tarikatlarla ilgili sözlerini bir kere daha okumakta yarar yok mu..."

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