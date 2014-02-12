Yeni FED başkanından mesajlar

Ay başında ABD Merkez Bankası'nın başına geçen Janet Yellen, Temsilciler Meclisi'nde ilk sunumunu gerçekleştirdi.

Tahvil alımlarını azaltmaya devam edeceklerini belirten Yellen, önceki başkanı Ben Bernanke'nin politikalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Yeni FED başkanına göre işsizlik rakamları gerilemiş olsa da işgücü piyasasındaki toparlanma süreci henüz tamamlanmaktan çok uzak.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni başkanı Janet Yellen, işsizlikteki düşüşe rağmen istihdam piyasasındaki toparlanmanın "tamamlanmaktan çok uzak" olduğunu ve ekonomideki genel iyileşme nedeniyle FED'in tahvil alımlarını kademeli olarak azaltmaya devam etmeyi öngördüğünü söyledi.

FED'in başına geçmesinden bu yana ilk defa resmi bir değerlendirmede bulunan Yellen, merkez bankasının istihdam piyasasına dair birçok veriyi izlediğini ifade etti.

FED'in para politikasında devamlılığı vurgulayan Yellen, FED'in önceki başkanı Ben Bernanke'nin politikalarını desteklediğini söyledi.

FED, Bernanke döneminde uzun vadeli borçlanma maliyetlerini azaltmak için piyasadan trilyonlarca dolar tutarında tahvil aldıktan sonra Aralık ayı itibariyle tahvil alım miktarını azaltmaya başladı.

İşsizlik 1,5 puan geriledi

Yellen tahvil alımlarının son turunun başladığı 2012 yılı Eylül ayından bu yana ABD'de işsizlik oranının 1,5 puan gerilemesine rağmen yüzde 6,6 düzeyinde olan işsizliğin Fed'in hedeflerinin "son derece üzerinde" olduğunu belirtti.

Yellen, "İstihdam piyasasındaki toparlanma tamamlanmaktan çok uzak" dedi.

ABD ekonomisindeki toparlanmadan cesaret bulan Fed, Aralık ayından bu yana aylık tahvil alım tutarını iki defa azalttı. Şu anki devlet tahvili ve konut kredilerine dayalı tahvil alım tutarı ayda 65 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



Yellen, FED'in istihdam piyasasında iyileşme ve enflasyonda artış beklentileriyle uyumlu verilerin gelmeye devam etmesi halinde merkez bankasının "ileriki toplantılarında büyük ihtimalle tahvil alımlarını ölçülü adımlarla azaltmaya devam edeceğini" söyledi.

Yellen tahvil alımlarının azaltılabileceğini ifade etmesine rağmen FED'in para politikasına dair yaklaşımının altını çizerek tahvil alımlarının daha önceden belirlenmiş bir patikayı izlemediğini belirtti.

Daha fazla veriyi değerlendirmek gerekiyor

Başkanlık görevine iki hafta önce gelen Yellen, ABD'de altı aydan uzun süredir işsiz olanların oranının "alışılmadık düzeyde yüksek" olduğunu ve tam zamanlı çalışmayı tercih eden yarı zamanlı çalışanların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirtti: "Bu gözlemler ABD istihdam piyasasının durumunu değerlendirirken işsizlik oranından daha fazla veriyi değerlendirmenin önemini gösteriyor."

Fed enflasyon kontrol altında tutulduğu sürece işsizlik oranı yüzde 6,5'e inene kadar sıfır seviyesine yakın faizlerin artırılmayacağını açıklamıştı. Ancak işsizliğin yüzde 6,5 düzeyine yaklaşmasıyla birlikte FED yetkilileri para politikasına dair beklentileri en iyi ne şekilde yönlendireceklerini değerlendiriyor.

Aşırı gevşek olarak nitelenen para politikasına neden olan 2007-2009 resesyonunun üzerinden geçen beş yılın ardından FED yetkilileri piyasaya verilen ucuz maliyetli parayı faizlerin yükseleceğine dair bir endişe yaratmadan azaltmak için zor bir politika manevrası yapmaya çalışıyor.

Tahvil faizleri yükseldi

FED başkanının konuşmasının ardından ABD Hazine tahvil faizleri yükselirken, dolar da Euro ve yen karşısında değer kazandı.