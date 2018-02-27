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Ekonomi

Yeni Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasayı nasıl etkiler?

"Powell acemilik yapıp gereğinden fazla şahin konuşursa ABD faizleri ciddi yukarı atabilir"

27 Şubat 2018 18:04

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Piyasalar özellikle enflasyondaki gelişmeler ve faiz konusunda nasıl yol izleneceği sorusuna yanıt arayacak. Powell'ın eski Başkan Janet Yellen ile benzer görüşlere sahip olduğu ancak daha şahin söylemi olabileceği de ifade ediliyor. 

"Ne şahin ne güvercin"


Bloomberg HT'deki "İlk Söz" programına konuk olan Fon Yöneticisi Volkan Sarı Powell'ın mesajlarında önemli değişiklik beklemediğini belirtti. Sarı "Belli sorulara karşılık belli yanıtlar verecektir ama Powell'ın ilk toplantısında büyük bir değişimden bahsedemeyiz. Vereceği mesajlar, 'faiz artışında verilere bakacağız' şeklinde olacaktır. Ne çok şahin, ne güvercin bir konuşma bekliyorum" değerlendirmesini yaptı. 

ABD'de altyapı yatırımlarının bütçeye verebileceği zararın piyasalarda en büyük risk olarak görüldüğünü kaydeden Sarı "bunun faiz ve enflasyon üzerindeki baskılarına dair sorular gelebilir, bunlara bakmak lazım. Ama bugünkü toplantıda piyasalarda manşet yaracak bir açıklama beklemiyorum" ifadesini kullandı. 

Piyasaya etkisi


Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz ise Bloomberg HT'ye piyasalarda etkili olacak bir konuşma beklemediğini, Powell'ın şahin tonda açıklamasının piyasalarda sert tepkiye neden olacağını bildirdi. 

Gerz, "Powell acemilik yapıp gereğinden fazla şahin konuşursa ABD faizleri ciddi yukarı atabilir. Borsada bu ayın başındakinden daha sert satış da olabilir. Dolayısıyla ben piyasaya çok net bir yön vermesini beklemiyorum" diye konuştu. 

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