Yeni FBI Başkanı kim olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı FBI Başkanı James Comey'in yerine yeni ismi gelecek hafta belirleyebileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Trump, yeni FBI başkanının ismini Cuma gününden önde açıklama 'ihtimali olduğunu' kaydetti.

ABD medyasının aktardığına göre, bu görev için Adalet Bakanlığı'nda mülakata alınan ilk aday, savunma avukatı Alice Fisher oldu.

Adalet Bakanlığı'nın mülakata aldığı bir diğer yetkili de Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başkanlığına vekaleten atanan Andew McCabe ve iki adayın daha ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve yardımcısı Rod Rosenstein'la görüşmesi bekleniyor.

Görev için yaklaşık 11 ismin değerlendirildiği belirtiliyor. Belirlenen ismin ayrıca Senato'da onaylanması gerekiyor.

Trump'ın, ABD seçimlerinde Rusya ile bağlantılı olduğu iddialarını soruşturan Comey'i görevden alması eleştirilmişti.

Uçağında gazetecilere konuşan Trump, yeni ismi hızla belirlemek istediğini belirtip tüm adayların "mükemmel ve iyi bilinen kişiler olduğunu" söyledi.

FBI'ın vekaleten başkanlığını yürüten McCabe, Comey'in yardımcısıydı.

McCabe, Rusya'nın ABD seçimleriyle bağlantılı olduğu iddiaları hakkında başlatılan soruşturmanın 'çok mühim olduğunu' dile getirmişti.

Comey'e gözdağı

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Cuma günü paylaştığı mesajda Comey'in basına konuşma ihtimaline karşı gözdağı verdi.

Trump, "James Comey basına konuşmadan önce aramızdaki konuşmaların 'tapesi' olmadığını ummalı!" dedi.

Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığı konusunda Comey'in kendisine bilgi verdiğini söyleyen Trump, bu bilgiyi FBI başkanının bir akşam yemeğinde telefonda verdiğini söyledi:

"Ona Eğer mümkünse bana söyler miydi, hakkımda soruşturma var mı?'diye sordum. 'Soruşturma altında değilsin' dedi"

Fox News'a konuşan ABD Başkanı, bu meseleyi tartışmak istemediğini ve Comey'in kendisine dürüst olmasını beklediğini kaydetti.

FBI, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekiple Moskova arasında olduğu iddia edilen bağlantıyı soruşturuyordu. Trump ise bu iddialar için Demokratlar tarafından ortaya atılan 'sahte haberler' dedi.

Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.