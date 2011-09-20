-Yeni ''eylem planı'' hazırlanıyor ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, hükümetin yeni eylem planını hazırladıklarını belirterek, ''Seçim beyannamemizi ve hükümet programımızı '2023 vizyonu' ile hazırlamıştık. Bu eylem planı ise onun 2015 yılına kadar olan boyutunu kapsayacak'' dedi. Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük başkanlığındaki İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, bu dönemde hükümete müşavirlik yapmaya, özellikle bir çok kurumu ve alanı ilgilendiren konularda stratejiler geliştirmeye, koordinasyon ve izleme yapmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, Arap Baharı sonrası Türkiye'nin yer aldığı bölgede kalkınma gündeminin daha fazla yer alacağını vurgulayarak, ''Yönetimler halka ne kadar bağlı olursa, halkı ne kadar çok temsil ederse, halkın talepleri ve beklentileri de o ölçüde ön plana çıkacaktır. Bölgemizde yaşayan insanlar da şüphesiz ki daha fazla kalkınmayı, refahı talep edeceklerdir. Tüm bu konularda Türkiye'nin önemli tecrübeleri var. Bu tecrübelerini çevresindeki ülkelerle paylaşabilir'' diye konuştu. Kurumsal çalışmaların yanında diğer çalışmaların da devam ettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Orta Vadeli Programa ilişkin çalışmalarımız bir yandan yürüyor. Sektörlere yönelik çalışmalarımız var. Bir yandan da hükümetimizin yeni eylem planını hazırlıyoruz. Bu bir anlamda gelenekselleşti bizde, ilk acil eylem planını yapmıştık biliyorsunuz. Bir seçim beyannamemiz oluyor. Bu, olabildiğince gerçekçi bir beyanname. Buradan da hareketle hükümet programını üretiyoruz. Hükümet programını da daha sona bir eylem planına dönüştürüyoruz. Takvimi olan, sorumlulukların belirlendiği bir eylem planı hazırlıyoruz. İlkini 2002'de yapmıştık. Daha sonra 2007'de yapıldı, şimdi de yeni eylem planını hazırlıyoruz. Seçim beyannamemizi ve hükümet programımızı '2023 vizyonu' ile hazırlamıştık. Bu eylem planı ise onun 2015 yılına kadar olan boyutunu kapsayacak. bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı yine teknik sekretarya yürütüyor. Sayın Beşir Atalay ve ben de işin siyasi gözetiminde bulunuyoruz. Bunu hükümetimiz de benimsedikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.''